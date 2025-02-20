Вы будете удивлены, но слова "подшипник" в украинском языке нет

Удивительно, но до сих пор ряд слов считаем своими, активно используем, но они являются навязанными. А украинские соответствия к ним подобрать сложно, потому что их в свое время изъяли.

Все слышали и пользовались словом "подшипник", а оказывается его нет в украинском языке. Как переводится это слово рассказывает 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", ссылаясь на @show_rami.

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Каким же словом заменить "подшипник"

Хоть раз вы слышали слово "подшипник", даже если вы не инженер, и не механик. Но этого слова в украинском языке не существует! Оно искусственно заменило украинское обозначение этой детали.

Еще до 2003 года в украинской конструкторской документации использовали термин "подшипник", который был определен как недопустимый в ДСТУ 3321-2003. Учитывая это дублетный термин подшипник является устаревшим. Поэтому сейчас используют термин "вальниця".

Как на украинском "подшипник": смотрите видео

И нет, этот термин не придуман только, чтобы заменить русский вариант.

Что такое вальниця Техническое устройство, предназначенное для поддержания вала, закрепления на оси или иной конструкции в зафиксированном расположении, что обеспечивает вращение, качание или качание или линейное перемещение с наименьшим сопротивлением, а также для восприятия и передачи нагрузки на другие части конструкции.

Этот термин зафиксирован еще в "Словаре украинского языка" Б. Д. Гринченко – в XIX веке "валницею" называли опору для вала мельницы.

А в "Словаре технической терминологии" М. и Л. Дарморосов 1926 года "валниця уже используется для обозначения русского термина "подшипник".

И в конце концов, "Словарь технической терминологии" под редакцией И. Шелудько и Т. Садовского 1928 года, тоже использует термин "вальниця"– в такой форме, как сегодня.

Поэтому, если мы не знали и не слышали какого-то слова – это не означает что его не существует – украинцам создали условия, при которых, мы его "забыли".

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