Пороговый балл для поступления повысили, – УЦОКО

Продолжается регистрация на национальный мультитест в 2024 году. Его результаты будут нужны всем поступающим в вузы Украины.

В этом году также повысили пороговый балл для поступления. Детали во время прямого эфира рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Образование 24.

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Действительно ли пороговый балл повысили

Вакуленко сообщила, что по сравнению с предыдущим годом пороговый балл для поступления в вузы таки повысили.

Чтобы получить минимальные 100 баллов по шкале 100 – 200, нужно набрать не менее 15% от максимального количества тестовых баллов,

– отметила она.

И добавила: если абитуриенту не удалось преодолеть этот порог по одному предмету, это означает, что он не может в дальнейшем участвовать в испытаниях.

После выполнения заданий тестовые баллы абитуриенты увидят сразу, а вот узнать все о своих конкурсных баллах смогут, когда получат официальный результат: до 2 июля (для основной сессии) и до 26 июля (для дополнительной),

– резюмировала руководительница УЦОКО.

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