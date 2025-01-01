Какие минимальные баллы ЕВЭ и ЕФВВ нужны для поступления в магистратуру

Для поступления в магистратуру в 2025 году надо предоставить результаты единого вступительного экзамена. Это могут быть результаты за 2023, 2024 или 2025 год.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие минимальные баллы ЕВИ и ЕФВВ для поступления в магистратуру надо набрать, читайте дальше.

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Какие минимальные баллы для поступления в магистратуру

Поступающие на специальности отраслей знаний "Образование", "Культура, искусство и гуманитарные науки", "Социальные науки, журналистика и информация", "Бизнес, администрирование и право", "Информационные технологии" и на специальности "Архитектура и градостроительство", "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", "Туризм и рекреация" должны предоставить результаты единого вступительного экзамена.

Для того, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в вузах, абитуриенты должны набрать минимальное количество тестовых баллов, которое равно 100 рейтинговым баллам.

В соответствии с таблицами перевода баллов, утвержденных МОН, в 2025 году пороговым баллом для единого вступительного экзамена в блоке иностранного языка является 5 тестовых баллов из 30 возможных.

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В блоке ТЗНК также минимальным "порогом" является 5 тестовых баллов из 33 возможных.

Для того чтобы их набрать, поступающий должен предоставить правильные ответы на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

По ЕФВВ, то пороговым баллом для будущих магистрантов, которые должны сдавать этот экзамен, в этом году является показатель в 35 тестовых баллов из 140 возможных. То есть поступающий должен предоставить не менее 35 правильных ответов.