Какие будут проходные баллы для поступления в аспирантуру в 2025 году

Чтобы иметь возможность поступить в аспирантуру в Украине в этом году, надо сдать единый вступительный экзамен. А также – испытание по методологии проведения научных исследований.

Проходной балл 2025 года для аспирантов за каждый компонент ЕВЭ установили на уровне 150. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Education.ua.

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Какой проходной балл ЕВЭ на аспирантуру 2025 года

Так, поступление в аспирантуру в 2025 году возможно по результатам ЕВЭ. Он состоит из двух компонентов:

теста по иностранному языку;

теста общей учебной компетентности (ТЗНК).

Для поступления в аспирантуру 2025 необходимо иметь такие баллы по ЕВЭ:

тест по иностранному языку – от 150 баллов;

ТЗНК – от 150 баллов.

Также впервые в этом году будущие аспиранты будут сдавать экзамен по методологии проведения научных исследований. Этот экзамен из проекта Порядка приема на обучение известен под названием ЕФВВ по философии науки). Проходные баллы пока не известны.

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Какие особенности поступления в аспирантуру в 2025 году