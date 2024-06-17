МВД объявляет набор в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания
Источник:Игорь Клименко
В Украине начинают прием заявок на поступление в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД. В них будут учиться дети украинских Героев.
Глава ведомства Игорь Клименко сообщил, что в 10-х классов на полное обеспечение в первую очередь приглашаем детей погибших, раненых, пленных или пропавших без вести сотрудников системы МВД.
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Начинается набор в лицеи МВД Украины
Чиновник отметил: мы позаботились о том, чтобы дети смогли получить качественное современное образование, жить и развиваться в комфортных условиях.
Вступительная кампания продлится до 16 июля. Обязательное условие для поступления – базовое среднее образование, то есть окончание 9 класса школы или другого образовательного учреждения,
– уточнил министр.
И добавил: формируем сообщество патриотической и мотивированной молодежи.
Продолжаем поддерживать наших защитников и их семьи,
– акцентировал Клименко.
Желающим абитуриентам стоит заполнить форму обратной связи и ожидать звонка от приемной комиссии.
Форму здесь – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9NzyCbG9uAIFmyRxJK_QCcznmxdQOsXtaST25xrZ8sfmRcA/viewform?usp=sf_linkЧасто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
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