В приглашениях указали дату, время и место проведения единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) и/или единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Как рассчитать конкурсный балл поступающим в магистратуру

Что советуют поступающим в магистратуру?

В УЦОКО советуют участникам вступительных экзаменов заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут проезда. В случае опоздания их не допустят в пункт тестирования.

Из соображений безопасности мы не публикуем информации о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. По этой же причине не обнародован график тестирований,

– сообщили в Центре.

Там также настойчиво просят участников экзаменов не разглашать, где и когда они будут проходить тестирование, чтобы не подвергать себя и других опасности во время вступительных испытаний.

Обратите внимание! Для допуска в пункт тестирования абитуриент должен предъявить оригинал экзаменационного листа, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листе), и приглашение-пропуск.