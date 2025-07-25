У запрошеннях зазначили дату, час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та/або єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Що радять вступникам у магістратуру?

В УЦОЯО радять учасникам вступних іспитів заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду. У разі запізнення їх не допустять до пункту тестування.

З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини не оприлюднено графіка тестувань,

– повідомили у Центрі.

Там також наполегливо просять учасників іспитів не розголошувати, де й коли вони проходитимуть тестування, аби не наражати себе та інших на небезпеку під час вступних випробувань.

Зверніть увагу! Для допуску до пункту тестування вступник має пред'явити оригінал екзаменаційного листа, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку.