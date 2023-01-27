"Ребенок потерял сознание": что во время учебы за границей угрожает украинским ученикам
Источник:Образование
Из-за войны за рубежом до сих пор учится полмиллиона школьников из Украины. Большинство в зарубежных и украинских школах параллельно.
Об обучении украинских детей за рубежом, оценке и проблемах рассказал учитель украинского языка и литературы из Киева Александр Черкасс. Также назвал пути решения действующих проблем.
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Какие проблемы опасны для украинских детей за границей
Из 35 учеников и учениц из класса Черкасс семь переехали за границу. Родители отдали их в местные школы. Весной 2022 года никто не успел перевести детей на семейную форму обучения или экстернат. Однако зарубежные школы, в которых учились украинские дети, давали выписку оценок. Предметы при этом совпадают в обучающих программах: математика, физика, химия и т.д.
Оценки пересчитываются автоматически. Из украинского языка и литературы, истории Украины дети сдавали итоговые онлайн-тесты.
Большинство детей, обучавшихся за границей, учатся в Украине на экстернатной форме. Остальные – на семейной форме. Если у детей есть время, приобщаются онлайн к урокам в украинской школе. Но только тех, которые не изучают в зарубежном учебном заведении.
Украинские школьники, за границей, в декабре также прошли семестровое оценивание по украинскому языку и литературе, истории Украины. Это был комплексный онлайн тест на 40 минут.
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На что должны обратить внимание родители
Черкасс отмечает: проблем с зачислением оценок нет, но есть проблемы с перегрузкой и выгоранием детей. Они слишком ответственны и стараются максимально преподаваться в двух учебных заведениях.
Одна из моих учениц решила присутствовать почти на всех онлайн-занятиях в Украине и параллельно посещала немецкую школу. Однажды она просто потеряла сознание,
– рассказал учитель из Киева.
Следовательно, он считает, что взрослые должны понимать угрозы такого параллельного обучения. При этом учитель убежден, что во время отсутствия детей-переселенцев в украинских школах стоило бы отказаться от традиционной оценки.
Лучше всего подошла бы формировочная оценка или формат "зачтено" / "не засчитано". Главное – не потерять связь с украинской школой и сохранить мотивацию ребенка изучать предметы, которых нет в зарубежных школах: язык, литература, история,
– считает Черкасс.
Также он рассказал, что раз в неделю вместе с учениками встречается онлайн. Они обмениваются новостями, общаются шутят.