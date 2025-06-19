"Вночь" или "в ночь": как пишется это выражение правильно и что оно означает

Новое украинское правописание изменило правила написания некоторых слов. Но даже и без изменений, порой можно потеряться в не часто употребляемых словах и выражениях.

Как написать выражение "в ночь" – вместе или отдельно и что оно означает, рассказывает 24 Канал.

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Что такое "в ночь" и как его писать

Некоторые слова меняют смысл, в зависимости от того написаны они вместе или отдельно. В случае "в ночь" правильный вариант зависит от контекста.

Если написать вместе, то следует писать – вночі / уночі, то это наречие, которое означает время действия (когда?). Например: "Вночі було дуже тихо" чи "Немає спокою ні вдень, ні вночі".

Если же писать "в ніч" отдельно – то это уже предложная конструкция с существительным "ночь", которая используется для обозначения конкретного момента или события. Например: "В ночь перед Рождеством".

А вот выражение "піти в ніч" имеет несколько возможных значений в зависимости от контекста:

В ніч – буквальное значение, означает отправиться куда-то в ночное время, например, в путешествие или на работу. В ніч – поэтическое или символическое значение – может означать исчезновение, уход в неизвестность или завершение определенного этапа жизни.

В литературе форма "в ночь" используется для описания таинственного или драматического исчезновения персонажа.