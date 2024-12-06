Правительство согласовало Порядок проведения начальной подготовки в учебных заведениях

6 декабря 2024, 13:48
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Автор: Мария Волошин

Правительство Украины согласовало Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки в школах, училищах и колледжах. Проходить ее будут все, независимо от пола.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение в телеграмм-канале постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Подготовку будут реализовывать путем преподавания учебного предмета "Защита Украины".

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Правительство согласовало Порядок проведения общевойсковой подготовки в школах

Документ предусматривает, что эту подготовку должны пройти все ученики и студенты, которые получают профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального предвысшего образования всех форм собственности, имеющих соответствующую лицензию на деятельность.

Начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины,
– указано в документе.

Начальную подготовку реализуют путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" в школах, училищах и колледжах для военно-патриотического воспитания.

К теме Студенты 3 курса с 2025 года будут проходить обязательную военную подготовку

В вузах также будет военная подготовка

  • В 2025 году в Украине будет введена обязательная базовая военная подготовка для студентов 3 курса в ЗВО.
  • Эта подготовка не связана с мобилизацией и включает в себя навыки обращения с оружием, защиты и оказания первой медицинской помощи.
  • Базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год.
  • Ранее мы информировали о том, что мужчин-студентов в Украине будут отчислять из университетов за отказ проходить базовую военную подготовку.
  • С 1 сентября 2025 года этот курс станет частью образовательного процесса у всех ЗВО Украины.
  • Его введут вместо срочной службы.
  • Подробно можно прочитать по ссылке.