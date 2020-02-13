Правительство выделило дополнительные деньги на Новую украинскую школу: сумма
Кабинет Министров Украины принял решение выделить из государственного бюджета дополнительные 1,4 миллиарда гривен на развитие Новой украинской школы. За эти деньги планируют обновить материальное обеспечение школ.
О соответствующем постановлении правительства сообщает пресс-служба МОН.
К слову: Наших детей в школах заставляют пользоваться некачественной мебелью, – председатель Счетной палаты
По словам министра образования Анны Новосад, Реформа НУШ является приоритетной для Кабинета Министров, именно поэтому в этом направлении выделяются дополнительные деньги.
В этом году нам удалось увеличить субвенцию на 17% по сравнению с прошлым годом, и теперь она составляет более 1,4 млрд грн. Всего же в этом году государство планирует инвестировать в развитие школ свыше 7,5 млрд грн,
– отметила Новосад.
Большинство этих денег (1, 03 миллиарда) пойдут на закупку и оборудование классов в начальных школах.
Куда направят выделенные деньги
- на закупку современной мебели – 40%;
- на приобретение компьютеров – 35%;
- на другое оборудование и средства обучения – 25%.
Остальные (более 300 миллионов) пойдет на повышение квалификации учителей, директоров школ и их заместителей.
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Каковы основные принципы Новой украинской школы
- применять знания на практике;
- высказывать свое мнение;
- работать в команде;
- ни в коем случае не зубрить.