Уряд виділив додаткові гроші на Нову українську школу: сума

Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити з державного бюджету додаткові 1,4 мільярди гривень на розвиток Нової української школи. За ці гроші планують оновити матеріальне забезпечення шкіл.

Про відповідну постанову уряду повідомляє пресслужба МОН.

До слова: Наших дітей в школах змушують користуватися неякісними меблями, – голова Рахункової палати

За словами міністерки освіти Ганни Новосад, Реформа НУШ є пріоритетною для Кабінету Міністрів, саме тому в цьому напрямку виділяються додаткові гроші.

Цього року нам вдалося збільшити субвенцію на 17% у порівнянні з минулим роком, і тепер вона складає понад 1,4 млрд грн. Загалом же цього року держава планує інвестувати у розвиток шкіл понад 7,5 млрд грн,

– відзначила Новосад.

Більшість цих грошей (1, 03 мільярди) витратять на закупівлю та обладнання класів у початкових школах.

Куди направлять виділені гроші

на закупівлю сучасних меблів – 40%;

на придбання комп’ютерів – 35%;

на інше обладнання та засоби навчання – 25%.

Решта (понад 300 мільйонів) піде на підвищення кваліфікації вчителів, директорів шкіл та їхніх заступників.

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