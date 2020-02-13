Уряд виділив додаткові гроші на Нову українську школу: сума
Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити з державного бюджету додаткові 1,4 мільярди гривень на розвиток Нової української школи. За ці гроші планують оновити матеріальне забезпечення шкіл.
Про відповідну постанову уряду повідомляє пресслужба МОН.
До слова: Наших дітей в школах змушують користуватися неякісними меблями, – голова Рахункової палати
За словами міністерки освіти Ганни Новосад, Реформа НУШ є пріоритетною для Кабінету Міністрів, саме тому в цьому напрямку виділяються додаткові гроші.
Цього року нам вдалося збільшити субвенцію на 17% у порівнянні з минулим роком, і тепер вона складає понад 1,4 млрд грн. Загалом же цього року держава планує інвестувати у розвиток шкіл понад 7,5 млрд грн,
– відзначила Новосад.
Більшість цих грошей (1, 03 мільярди) витратять на закупівлю та обладнання класів у початкових школах.
Куди направлять виділені гроші
- на закупівлю сучасних меблів – 40%;
- на придбання комп’ютерів – 35%;
- на інше обладнання та засоби навчання – 25%.
Решта (понад 300 мільйонів) піде на підвищення кваліфікації вчителів, директорів шкіл та їхніх заступників.
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Які основні засади Нової української школи
- застосовувати знання на практиці;
- висловлювати свою думку;
- працювати у команді;
- ні в якому разі не зубрити.