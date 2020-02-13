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Уряд виділив додаткові гроші на Нову українську школу: сума

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Нова українська школа отримає майже півтора мільярди гривень / National Cancer Institute

Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити з державного бюджету додаткові 1,4 мільярди гривень на розвиток Нової української школи. За ці гроші планують оновити матеріальне забезпечення шкіл.

Про відповідну постанову уряду повідомляє пресслужба МОН.

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За словами міністерки освіти Ганни Новосад, Реформа НУШ є пріоритетною для Кабінету Міністрів, саме тому в цьому напрямку виділяються додаткові гроші.

Цього року нам вдалося збільшити субвенцію на 17% у порівнянні з минулим роком, і тепер вона складає понад 1,4 млрд грн. Загалом же цього року держава планує інвестувати у розвиток шкіл понад 7,5 млрд грн,
– відзначила Новосад.

Більшість цих грошей (1, 03 мільярди) витратять на закупівлю та обладнання класів у початкових школах.

Куди направлять виділені гроші

  • на закупівлю сучасних меблів – 40%;
  • на придбання комп’ютерів – 35%;
  • на інше обладнання та засоби навчання – 25%.

Решта (понад 300 мільйонів) піде на підвищення кваліфікації вчителів, директорів шкіл та їхніх заступників.

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Які основні засади Нової української школи

  • застосовувати знання на практиці;
  • висловлювати свою думку;
  • працювати у команді;
  • ні в якому разі не зубрити.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Кабінет Міністрів України Ганна Новосад Міністерство освіти та науки України Вчителі Реформа освіти Школярі Освіта Школа
Зарплати та розвиток: уряд додатково виділив майже 6 мільярдів гривень на школи
12 лютого
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