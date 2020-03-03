Правительство выплатит молодым учителям 21 тысячу гривен дополнительно: кто получит деньги

Кабинет министров на своем заседании согласовал выплату учителям, у которых стаж работы не превышает 10 лет. Размер выплаты составит примерно 21 тысячу гривен.

О дополнительных средствах к зарплате для молодых учителей сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Важно: Надбавки к зарплатам учителей станут частью зарплаты, – Новосад

Деньги на выплату помощи были заложены в государственном бюджете на 2020 год. Таким образом правительство хочет поднять заинтересованность в работе учителя для молодых педагогов.

Проектом предполагается осуществить в 2020 году выплату помощи в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, определенных Законом Украины о Государственном бюджете на 01 января 2020 года, учителям заведений общего среднего образования,

– говорится в сообщении.

Деньги будут выплачивать из образовательной субвенции, которые местные бюджеты получили от государственного, всем молодым учителям со стажем работы до 10 лет.

Вас заинтересует: Учителя, которые не получили надбавку к зарплате, могут пожаловаться в офис омбудсмена: детали

Сколько в Украине всего учителей?Всего в украинских школах работают более 400 тысяч педагогов.