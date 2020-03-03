Правительство выплатит молодым учителям 21 тысячу гривен дополнительно: кто получит деньги
Кабинет министров на своем заседании согласовал выплату учителям, у которых стаж работы не превышает 10 лет. Размер выплаты составит примерно 21 тысячу гривен.
О дополнительных средствах к зарплате для молодых учителей сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
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Деньги на выплату помощи были заложены в государственном бюджете на 2020 год. Таким образом правительство хочет поднять заинтересованность в работе учителя для молодых педагогов.
Проектом предполагается осуществить в 2020 году выплату помощи в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, определенных Законом Украины о Государственном бюджете на 01 января 2020 года, учителям заведений общего среднего образования,
– говорится в сообщении.
Деньги будут выплачивать из образовательной субвенции, которые местные бюджеты получили от государственного, всем молодым учителям со стажем работы до 10 лет.
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