Уряд виплатить молодим вчителям 21 тисячу гривень додатково: хто отримає гроші

Кабінет Міністрів на своєму засіданні погодив виплату вчителям, у яких стаж роботи не перевищує 10 років. Розмір виплати становитиме приблизно 21 тисячу гривень.

Про додаткові кошти до зарплати для молодих вчителів повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Гроші на виплату допомоги були закладені у державному бюджеті на 2020 рік. Таким чином уряд хоче підняти зацікавленість у роботі вчителя для молодих педагогів.

Проєктом передбачається здійснити у 2020 році виплату допомоги у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених Законом України про Державний бюджет на 01 січня 2020 року, учителям закладів загальної середньої освіти,

– йдеться у повідомленні.

Гроші виплачуватимуть із освітньої субвенції, які місцеві бюджети отримали від державного, усім молодим вчителям зі стажем роботи до 10 років.

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Скільки в Україні всього вчителів?Загалом в українських школах працюють понад 400 тисяч педагогів.