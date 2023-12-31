Волшебные соответствия: какие синонимы к слову "праздник" следует употреблять

В Украине продолжается цикл рождественско-новогодних праздников. И если вы поздравляете родных и близких с праздниками, не употребляйте суржик.

Ведь он засоряет вашу речь. В украинском языке есть немало красивых слов, которыми следует пополнить свою речь.

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Какие синонимы к слову "праздник" (укр. свято) следует употреблять

Так, Образование 24 рассказывало ранее, что не стоит употреблять слово "празнІк" (укр.). Вместо этого празднование или особый день наименуйте "святом або ж празнИком" (укр.).

Также расскажем вам, какие красивые синонимы имеют эти слова. Так что вы смело можете их употреблять уже сегодня.

святкування;

празник;

(масове) фестиваль;

(невелике) присвяток;

торжество;

святки.

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Как улучшить свою речь во время праздников

Раньше Образование 24 также рассказывало, какие красивые слова употреблять в период праздников. А также о том, какие ошибки нужно исправить.

Так предлагаем вам интересные языковые советы: