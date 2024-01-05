"Идем праздновать": как правильно сказать на украинском
Многие украинцы часто могут употреблять суржиковые слова. Даже во время рождественско-новогодних праздников.
Но суржик значительно засоряет наш язык. Поэтому Образование 24 советует выбрасывать его из своей речи.
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Как правильно по-украински сказать "праздновать"
Так, в украинском языке есть немало красивых слов, поэтому не оставляйте суржику никакого шанса.
На этот раз предлагаем избавиться от слова "празнувати", ведь его нет в украинском языке.
Правильно надо говорить, что вы что-то "святкуєте або ж празникуєте" (укр.) во время праздников.
Также не забывайте, что в нашем языке нет слова "празнік". Вместо этого стоит говорить "про свято або празник" (укр.).
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Больше на эту тему вы можете почитать в нашей праздничной антисуржиковой подборке. Мы, в частности, объясняли, какого "языкового мусора" нужно избавиться, когда говорите о праздниках, в частности Рождество. А также подсказали правильные варианты на замену суржиковым.
- Вашему вниманию также – как правильно на украинском назвать Сочельник.
- А также – почему стоит забыть о "наступающих праздниках".