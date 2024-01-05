Але суржик значно засмічує нашу мову. Тому Освіта 24 радить викидати його зі свого мовлення.

Дивіться також Привітати чи поздоровити: як правильно сказати українською

Як правильно українською сказати "празнувати"

Так, в українській мові є чимало красивих слів, тому не залишайте суржику жодного шансу.

Цього разу пропонуємо позбутися слова "празнувати", адже його немає в українській мові.

Правильно треба казати, що ви щось святкуєте або ж празникуєте у час свят.

Також не забувайте, що в нашій мові немає слова "празнік". Натомість варто казати про свято або празник.

Дивіться також Є чудові відповідники: які іншомовні слова про свята варто замінити українськими

Більше на цю тему ви можете почитати у нашій святковій антисуржиковій добірці. Ми, зокрема, пояснювали, якого "мовного сміття" треба позбутися, коли говорите про свята, зокрема Різдво. А також підказали правильні варіанти на заміну суржиковим.