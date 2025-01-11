В школах Украины будут преподавать обязательный курс финансовой грамотности и предпринимательства
С 2025 года ученики 8 – 9 классов будут изучать новый курс – "Предпринимательство и финансовая грамотность". Пилотное преподавание дисциплины стартовало в прошлом году.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Этот курс станет обязательным.
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Ученики будут изучать в школе финансовую грамотность
Для обеспечения школ учебными материалами группа авторов и экспертов, в которую вошли представители Фонда гарантирования вкладов, ученые и педагоги из разных регионов Украины, разработала полный учебно-методический комплект. В комплект войдут:
- учебник;
- рабочая тетрадь;
- пособие для учителей;
- электронные приложения;
- презентации к урокам.
В рамках проекта уже подготовили 96 педагогов, которые будут преподавать новый предмет в школах.
В Фонде говорят, что актуальность курса обусловлена потребностью в качественных знаниях для учеников, которые помогут им ориентироваться в современном финансовом мире и принимать обоснованные решения.
Отметим, что разрабатывать курс начали в 2021 году, когда МОН утвердило Модельную учебную программу для 8 – 9 классов. Проект получил название "Для педагогов – от педагогов". В его разработке приняли участие 16 ученых и учителей из 5 регионов Украины.
Напомним, что в июле 2024 года в Украине согласовали Национальную стратегию развития финансовой грамотности до 2030 года. Она должна способствовать повышению финансовой осведомленности населения.
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