В Ровно девушка после окончания школы получила более 1000 долларов премии
21 сентября 2022 , 17:13Читати новину українською
Источник:radiotrek.rv.ua
Украинские ученики, даже несмотря на войну, продолжают радовать успехами и достижениями. При этом за свои знания получают еще и премии.
В этот раз в Ровно за успехи в учебе отметили ученицу. При этом она получила от власти еще и большую премию за свои знания.
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За что получила премию жительница Ровно
Премию девушка, которая только окончила школу, получила за результаты мультипредметного теста. Она набрала максимальное количество баллов. За что получит одноразовую стипендию в сумме 45 тысяч гривен. Такое решение было принято городским исполкомом Ранее его представители анонсировали награду для тех учеников, которые сдадут мультимедийный тест на максимальный балл и пойдут учиться в вуз Ровно.
К слову, в этом году максимальные 600 баллов по украинскому языку, истории Украины и математике получили 4 ученика. Однако только одна девушка решила получать профессию в Ровно. Так что только она и получит премию.
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Украинец получил Всемирную премию Global Student Prize
Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize. Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
Он учится на физико-математическом факультете КПИ имени Игоря Сикорского. В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Полученную премию Игорь направит на развитие своих изобретений.
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