Президент Гарвардского университета и его жена заболели коронавирусом
У президента одного из самых известных университетов мира Лоуренса Бакова и его жены Адель диагностировали коронавирус. Они находились на самоизоляции с 14 марта.
Об этом рассказал сам Лоуренс Баков, сообщает CNN.
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По словам самого президента, первые симптомы появились еще в воскресенье.
У нас появились симптомы в воскресенье – сначала кашель, затем жар, озноб и боли в мышцах. Мы обратились к нашим врачам в понедельник и прошли тест. Результаты мы получили несколько минут назад, они положительные,
– рассказал Баков.
Супруги рассказал, что они начали работать удаленно еще с 14 марта. В общем уже 18 членов Гарвардской общины получили положительный тест на коронавирус.
Университет часто оказывается на вершине рейтинга университетов / фото: Unsplash
Гарвардский университет перешел на онлайн-обучение еще в середине марта.
Что известно про Гарвардский университет
- расположен в американском городе Кембридж, штат Массачусетс;
- основан в 1663 году, что делает его старейшим университетом США;
- ежегодно входит в тройку лучших университетов мира;
- университет закончили 43 нобелевские лауреата.
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Сколько всего университетов в США?Всего на территории страны работает 5 тысяч 300 высших учебных заведений.