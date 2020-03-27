Президент Гарвардского университета и его жена заболели коронавирусом

У президента одного из самых известных университетов мира Лоуренса Бакова и его жены Адель диагностировали коронавирус. Они находились на самоизоляции с 14 марта.

Об этом рассказал сам Лоуренс Баков, сообщает CNN.

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По словам самого президента, первые симптомы появились еще в воскресенье.

У нас появились симптомы в воскресенье – сначала кашель, затем жар, озноб и боли в мышцах. Мы обратились к нашим врачам в понедельник и прошли тест. Результаты мы получили несколько минут назад, они положительные,

– рассказал Баков.

Супруги рассказал, что они начали работать удаленно еще с 14 марта. В общем уже 18 членов Гарвардской общины получили положительный тест на коронавирус.



Университет часто оказывается на вершине рейтинга университетов / фото: Unsplash

Гарвардский университет перешел на онлайн-обучение еще в середине марта.

Что известно про Гарвардский университет

расположен в американском городе Кембридж, штат Массачусетс;

основан в 1663 году, что делает его старейшим университетом США;

ежегодно входит в тройку лучших университетов мира;

университет закончили 43 нобелевские лауреата.

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Сколько всего университетов в США?Всего на территории страны работает 5 тысяч 300 высших учебных заведений.