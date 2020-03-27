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Президент Гарвардского университета и его жена заболели коронавирусом

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Отец Бакова родом из Минска / The Harvard Crimson

У президента одного из самых известных университетов мира Лоуренса Бакова и его жены Адель диагностировали коронавирус. Они находились на самоизоляции с 14 марта.

Об этом рассказал сам Лоуренс Баков, сообщает CNN.

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По словам самого президента, первые симптомы появились еще в воскресенье.

У нас появились симптомы в воскресенье – сначала кашель, затем жар, озноб и боли в мышцах. Мы обратились к нашим врачам в понедельник и прошли тест. Результаты мы получили несколько минут назад, они положительные,
– рассказал Баков.

Супруги рассказал, что они начали работать удаленно еще с 14 марта. В общем уже 18 членов Гарвардской общины получили положительный тест на коронавирус.


Университет часто оказывается на вершине рейтинга университетов / фото: Unsplash

Гарвардский университет перешел на онлайн-обучение еще в середине марта.

Что известно про Гарвардский университет

  • расположен в американском городе Кембридж, штат Массачусетс;
  • основан в 1663 году, что делает его старейшим университетом США;
  • ежегодно входит в тройку лучших университетов мира;
  • университет закончили 43 нобелевские лауреата.

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Сколько всего университетов в США?Всего на территории страны работает 5 тысяч 300 высших учебных заведений.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Высшее образование Образование за рубежом Учеба
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