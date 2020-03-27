Президент Гарвардського університету та його дружина захворіли на коронавірус
У президента одного з найвідоміших університетів світу Лоуренса Бакова та його дружини Адель діагностували коронавірус. Вони перебували на самоізоляції з 14 березня.
Про це розповів сам Лоуренс Баков, повідомляє CNN.
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За словами самого президента, перші симптоми з'явились ще у неділю.
У нас з'явилися симптоми у неділю – спочатку кашель, потім жар, озноб і болі в м'язах. Ми звернулися до наших лікарів в понеділок і пройшли тест. Результати ми отримали кілька хвилин тому, вони позитивні,
– розповів Баков.
Подружжя розповіло, що вони почали працювати віддалено ще з 14 березня. Загалом уже 18 членів Гарвардської громади отримали позитивний тест на коронавірус.
Університет часто опиняється на вершині рейтингу університетів / фото: Unsplash
Гарвардський університет перейшов на онлайн-навчання ще в середині березня.
Що відомо про Гарвардський університет
- розташований у американському місті Кембридж, що у штаті Массачусетс;
- заснований у 1663 році, що робить його найстарішим університетом США;
- щорічно входить у трійку найкращих університетів світу;
- університет закінчили 43 нобелівські лауреати.
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Скільки загалом університетів у США?Всього на території країни працює 5 тисяч 300 закладів вищої освіти.