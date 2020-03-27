Президент Гарвардського університету та його дружина захворіли на коронавірус

У президента одного з найвідоміших університетів світу Лоуренса Бакова та його дружини Адель діагностували коронавірус. Вони перебували на самоізоляції з 14 березня.

Про це розповів сам Лоуренс Баков, повідомляє CNN.

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За словами самого президента, перші симптоми з'явились ще у неділю.

У нас з'явилися симптоми у неділю – спочатку кашель, потім жар, озноб і болі в м'язах. Ми звернулися до наших лікарів в понеділок і пройшли тест. Результати ми отримали кілька хвилин тому, вони позитивні,

– розповів Баков.

Подружжя розповіло, що вони почали працювати віддалено ще з 14 березня. Загалом уже 18 членів Гарвардської громади отримали позитивний тест на коронавірус.



Університет часто опиняється на вершині рейтингу університетів / фото: Unsplash

Гарвардський університет перейшов на онлайн-навчання ще в середині березня.

Що відомо про Гарвардський університет

розташований у американському місті Кембридж, що у штаті Массачусетс;

заснований у 1663 році, що робить його найстарішим університетом США;

щорічно входить у трійку найкращих університетів світу;

університет закінчили 43 нобелівські лауреати.

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Скільки загалом університетів у США?Всього на території країни працює 5 тисяч 300 закладів вищої освіти.