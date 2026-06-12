Поступление в колледжи: на каких специальностях будет больше государственных мест
25 июня в нашей стране стартует приемная кампания в профессионально-технические училища и колледжи. В этом году принципиальных изменений для абитуриентов не предусмотрено.
Профессиональное образование останется преимущественно бесплатным. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний РБК-Украина.
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Что известно о поступлении в колледжи?
Чиновник отметил, что около 95% студентов профессиональных учебных заведений обучаются по региональному заказу.
Что важно, кроме бесплатного обучения, большинство из них получают стипендии и могут проживать в общежитиях без дополнительных расходов.
Традиционно вступительная кампания в учреждения профессионального и предвузовского образования продлится дольше, чем в высшие учебные заведения. Это сделано для того, чтобы охватить как можно больше желающих поступить в колледжи,
– объяснил Завгородний.
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На какие специальности планируют увеличить госзаказ?
В МОН также сообщили, что окончательный объем госзаказа на 2026 год еще не утвержден.
Тем не менее, его планируют увеличить для специальностей, которые имеют важное значение для экономики и послевоенного восстановления страны.
Речь идет о машиностроении, электротехнике, авиационной и ракетно-космической технике, а также инженерных и строительных специальностях.
К слову, после принятия нового закона «О профессиональном образовании» колледжи получили больше автономии и могут самостоятельно определять отдельные особенности вступительной кампании.
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Какие изменения в профессиональном образовании запланированы?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения в отрасли.
Первые колледжи, которые примут участие в эксперименте, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми,, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировано ввести новые профессии, новые учебные программы и т. д.