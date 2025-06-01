Как выглядят такие меры как "оберемок" и "пригорща", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @repetytorka.anna.

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Сколько это "оберемок" и "пригорща"

Первые меры длины и объема базировались на человеческом теле – это мерило поняли всем и примерно одинаковое. Хочу в разных странах эти меры имели разные названия, но имели примерно одинаковую длину, вес или объем.

Впоследствии метрическую систему унифицировали, четко определив размеры. Но в народе пользуются и древними антропологически ориентированными мерами, которые сохранились в народном творчестве, в частности – оберемок и пригорща (пригоршня и охапка).

Пригорща (пригоршня) – это объем, который помещается между двумя полусогнутыми ладонями сложенными рядом, таким образом, чтобы в них можно было что-то насыпать или положить. Так "измеряют" конфеты, ягоды, орехи, семена и даже муку. А еще из пригоршни пили воду из источника. Этой мерой определяют скорее объем, и мера считается незначительной по количеству. А вес – зависит от того, что именно поместили в пригоршню.

Ячменю пригорщу висиплемо під вікном: синиці, шпаки поназлітаються . Марко Вовчок.

. Марко Вовчок. Бджоли падали на бабу, кидалися як злі собаки, неначе хто обсипав бабу грудочками та дрібними камінцями, хапаючи грудочки жменями та пригорщами. (Иван Нечуй-Левицкий).

Оберемок (охапка) – такое количество, которое можно обхватить двумя руками прижав к груди. Такой мерой пользовались, когда несли траву, сено, хворост, дрова, книги, цветы. И даже детей и взрослых брать в охапку, чтобы обнять или нести – схватил в охапку или сгреб в охапку.

Омелян подає у вікно оберемок полін. Іван Франко.

Іван Франко. Кравченко приніс цілий оберемок своїх творів і почав читати. Іван Коцюбинський.

Іван Коцюбинський. Юрко… схопив дівчину в оберемок, труснув нею, мов лялькою. Михайло Стельмах.

Что такое "оберемок" и "пригоршня": смотрите видео

Какие еще меры базируются на человеческом теле

Конечно, это не единственные меры, базирующиеся на человеческом теле, которыми пользуются до сих пор. Вспомните, вы точно слышали такие слова как – локоть, стопа, горсть, пучка/щипка, пядь, аршин, сажень, шаг, ладонь, вершок.

Локоть – расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки или сжатого кулака до локтевого сгиба. Приблизительная его длина составляет от 38 до 46 сантиметров. Он есть неполный, двух ладонный и большой.

Сажень – единица измерения, которая равнялась ширине раскинутых рук человека и равна – 142 сантиметрам. Также существовали:

маховая сажень (расстояние между концами пальцев разведенных рук или между концами больших пальцев),

косовая сажень (расстояние от пятки (каблука) правой (или левой) ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх левой (или правой) руки).

Стопа – длина человеческой стопы – 24 – 27 сантиметра. Эта мера сохранилась в английской метрической системе и равна примерно 30 сантиметрам.

Пядь – мера длины, которую использовали для измерения небольших расстояний. Одна пядь – это расстояние между большим и указательным пальцами (малая пядь – 17 – 19 сантиметров) или между большим пальцем и мизинцем (большая пядь – 22 – 23 сантиметра).

Аршин – длина от плеча до кончиков пальцев – 70 – 73 сантиметра.

Ладонь – длина, которая равна современным 7,5 сантиметра.

Вершок – длина двух суставов указательного пальца – 4,44 сантиметра.

Шаг – мера длины, которая равна шагу человека от под пятки ноги впереди, до носка ноги, что сзади – около 70 сантиметров.

Жменя – ладонь и пальцы в согнутом состоянии, что дает возможность держать в них положенное, насыпанное.

Пучок/щепотка – это количество, которое можно взять тремя (реже – двумя) сложенными пальцами рук. Чаще всего так говорят о соли – "добавить щепотку/пучок соли".

Вийшло таке [на виборах], що нашого брата, козака, – пучкою взяти, а їх [чорносотенців] – і в жменю не вбереш! От і вибрали всіх своїх, – повідав Пищимуха. Панас Мирний.

[на виборах], [чорносотенців] – Панас Мирний. Він одірвав шматочок газетного паперу, взяв пучку махорки. Анатолій Шиян.

Какими давними мерами невольно пользуетесь вы?