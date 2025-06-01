Как выглядят такие меры как "оберемок" и "пригорща", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @repetytorka.anna.
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Сколько это "оберемок" и "пригорща"
Первые меры длины и объема базировались на человеческом теле – это мерило поняли всем и примерно одинаковое. Хочу в разных странах эти меры имели разные названия, но имели примерно одинаковую длину, вес или объем.
Впоследствии метрическую систему унифицировали, четко определив размеры. Но в народе пользуются и древними антропологически ориентированными мерами, которые сохранились в народном творчестве, в частности – оберемок и пригорща (пригоршня и охапка).
Пригорща (пригоршня) – это объем, который помещается между двумя полусогнутыми ладонями сложенными рядом, таким образом, чтобы в них можно было что-то насыпать или положить. Так "измеряют" конфеты, ягоды, орехи, семена и даже муку. А еще из пригоршни пили воду из источника. Этой мерой определяют скорее объем, и мера считается незначительной по количеству. А вес – зависит от того, что именно поместили в пригоршню.
- Ячменю пригорщу висиплемо під вікном: синиці, шпаки поназлітаються. Марко Вовчок.
- Бджоли падали на бабу, кидалися як злі собаки, неначе хто обсипав бабу грудочками та дрібними камінцями, хапаючи грудочки жменями та пригорщами. (Иван Нечуй-Левицкий).
Оберемок (охапка) – такое количество, которое можно обхватить двумя руками прижав к груди. Такой мерой пользовались, когда несли траву, сено, хворост, дрова, книги, цветы. И даже детей и взрослых брать в охапку, чтобы обнять или нести – схватил в охапку или сгреб в охапку.
- Омелян подає у вікно оберемок полін. Іван Франко.
- Кравченко приніс цілий оберемок своїх творів і почав читати. Іван Коцюбинський.
- Юрко… схопив дівчину в оберемок, труснув нею, мов лялькою. Михайло Стельмах.
Что такое "оберемок" и "пригоршня": смотрите видео
Какие еще меры базируются на человеческом теле
Конечно, это не единственные меры, базирующиеся на человеческом теле, которыми пользуются до сих пор. Вспомните, вы точно слышали такие слова как – локоть, стопа, горсть, пучка/щипка, пядь, аршин, сажень, шаг, ладонь, вершок.
Локоть – расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки или сжатого кулака до локтевого сгиба. Приблизительная его длина составляет от 38 до 46 сантиметров. Он есть неполный, двух ладонный и большой.
Сажень – единица измерения, которая равнялась ширине раскинутых рук человека и равна – 142 сантиметрам. Также существовали:
- маховая сажень (расстояние между концами пальцев разведенных рук или между концами больших пальцев),
- косовая сажень (расстояние от пятки (каблука) правой (или левой) ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх левой (или правой) руки).
Стопа – длина человеческой стопы – 24 – 27 сантиметра. Эта мера сохранилась в английской метрической системе и равна примерно 30 сантиметрам.
Пядь – мера длины, которую использовали для измерения небольших расстояний. Одна пядь – это расстояние между большим и указательным пальцами (малая пядь – 17 – 19 сантиметров) или между большим пальцем и мизинцем (большая пядь – 22 – 23 сантиметра).
Аршин – длина от плеча до кончиков пальцев – 70 – 73 сантиметра.
Ладонь – длина, которая равна современным 7,5 сантиметра.
Вершок – длина двух суставов указательного пальца – 4,44 сантиметра.
Шаг – мера длины, которая равна шагу человека от под пятки ноги впереди, до носка ноги, что сзади – около 70 сантиметров.
Жменя – ладонь и пальцы в согнутом состоянии, что дает возможность держать в них положенное, насыпанное.
Пучок/щепотка – это количество, которое можно взять тремя (реже – двумя) сложенными пальцами рук. Чаще всего так говорят о соли – "добавить щепотку/пучок соли".
- Вийшло таке [на виборах], що нашого брата, козака, – пучкою взяти, а їх [чорносотенців] – і в жменю не вбереш! От і вибрали всіх своїх, – повідав Пищимуха. Панас Мирний.
- Він одірвав шматочок газетного паперу, взяв пучку махорки. Анатолій Шиян.
Какими давними мерами невольно пользуетесь вы?