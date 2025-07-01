Як виглядають такі міри як "оберемок" та "пригорща", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @repetytorka.anna.

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Скільки це "оберемок" та "пригорща"

Перші міри довжини та об'єму базувалися на людському тілі – це мірило зрозуміли усім і приблизно однакове. Хочу у різних країнах ці міри мали різні назви, але мали приблизно однакову довжину, вагу чи об'єм.

Згодом метричну систему уніфікували, чітко визначивши розміри. Але в народі послуговуються і давніми антропологічно орієнтованими мірами, які збереглися в народній творчості, зокрема – пригорща та оберемок.

Пригорща – це об'єм, який вміщається між двома напівзігнутими долонями складеними поруч, таким чином, щоб у них можна було щось насипати чи покласти. Так "виміряють" цукерки, ягоди, горіхи, насіння та навіть борошно. А ще з пригорщі пили воду з джерела. Цією мірою визначають швидше об'єм, і міра вважається незначною за кількістю. А вага – залежить від того, що саме помістили у пригорщу.

Ячменю пригорщу висиплемо під вікном: синиці, шпаки поназлітаються . Марко Вовчок.

. Марко Вовчок. Бджоли падали на бабу, кидалися як злі собаки, неначе хто обсипав бабу грудочками та дрібними камінцями, хапаючи грудочки жменями та пригорщами. (Іван Нечуй-Левицький).

Оберемок – така кількість, яку можна обхопити двома руками притиснувши до грудей. Такою мірою користувалися, коли несли траву, сіно, хмиз, дрова, книги, квіти. Та навіть дітей та дорослих брати в оберемок, щоб обійняти чи нести – схопив в оберемок чи згріб в оберемок.

Омелян подає у вікно оберемок полін. Іван Франко.

Іван Франко. Кравченко приніс цілий оберемок своїх творів і почав читати. Іван Коцюбинський.

Іван Коцюбинський. Юрко... схопив дівчину в оберемок, труснув нею, мов лялькою. Михайло Стельмах.

Що таке "оберемок" та "пригорща": дивіться відео

Які ще міри базуються на людському тілі

Звичайно, це не єдині міри, що базуються на людському тілі, якими користуються і досі. Пригадайте, ви точно чули такі слова як – лікоть, стопа, жменя, пучка/щіпка, п'ядь, аршин, сажень, шаг, долоня, вершок.

Лікоть – відстань від кінця витягнутого середнього пальця руки або стиснутого кулака до ліктьового згину. Приблизна його довжина складає від 38 до 46 сантиметрів. Він є неповний, двох долонний і великий.

Сажень – одиниця виміру, яка дорівнювала ширині розкинутих рук людини і рівна – 142 сантиметрам. Також існували:

маховий сажень (відстань між кінцями пальців розведених рук або між кінцями великих пальців),

косовий сажень (відстань від п’яти (каблука) правої (чи лівої) ноги до кінчиків пальців витягнутої вгору лівої (чи правої) руки).

Стопа – довжина людської стопи – 24 – 27 сантиметри. Ця міра збереглася в англійській метричній системі і дорівнює приблизно 30 сантиметрам.

П'ядь – міра довжини, яку використовували для вимірювання невеликих відстаней. Одна п’ядь – це відстань між великим і вказівним пальцями (мала п’ядь – 17 – 19 сантиметрів) або між великим пальцем і мізинцем (велика п’ядь – 22 – 23 сантиметри).

Аршин – довжина від плеча до кінчиків пальців – 70 – 73 сантиметри.

Долоня – довжина, яка дорівнює сучасним 7,5 сантиметра.

Вершок – довжина двох суглобів вказівного пальця – 4,44 сантиметра.

Шаг – міра довжини, яка дорівнює кроку людини від під п'ятки ноги попереду, до носка ноги, що позаду – близько 70 сантиметрів.

Жменя – долоня й пальці в зігнутому стані, що дає можливість тримати в них покладене, насипане.

Пучка / щіпка – це кількість, яка можна взяти трьома (рідше – двома) складеними пальцями рук. Найчастіше так кажуть про сіль – "додати щіпку/пучку солі".

Вийшло таке [на виборах], що нашого брата, козака, – пучкою взяти, а їх [чорносотенців] – і в жменю не вбереш! От і вибрали всіх своїх, – повідав Пищимуха. Панас Мирний.

[на виборах], [чорносотенців] – Панас Мирний. Він одірвав шматочок газетного паперу, взяв пучку махорки. Анатолій Шиян.

Якими давніми мірами мимоволі послуговуєтеся ви?