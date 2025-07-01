Як виглядають такі міри як "оберемок" та "пригорща", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @repetytorka.anna.
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Скільки це "оберемок" та "пригорща"
Перші міри довжини та об'єму базувалися на людському тілі – це мірило зрозуміли усім і приблизно однакове. Хочу у різних країнах ці міри мали різні назви, але мали приблизно однакову довжину, вагу чи об'єм.
Згодом метричну систему уніфікували, чітко визначивши розміри. Але в народі послуговуються і давніми антропологічно орієнтованими мірами, які збереглися в народній творчості, зокрема – пригорща та оберемок.
Пригорща – це об'єм, який вміщається між двома напівзігнутими долонями складеними поруч, таким чином, щоб у них можна було щось насипати чи покласти. Так "виміряють" цукерки, ягоди, горіхи, насіння та навіть борошно. А ще з пригорщі пили воду з джерела. Цією мірою визначають швидше об'єм, і міра вважається незначною за кількістю. А вага – залежить від того, що саме помістили у пригорщу.
- Ячменю пригорщу висиплемо під вікном: синиці, шпаки поназлітаються. Марко Вовчок.
- Бджоли падали на бабу, кидалися як злі собаки, неначе хто обсипав бабу грудочками та дрібними камінцями, хапаючи грудочки жменями та пригорщами. (Іван Нечуй-Левицький).
Оберемок – така кількість, яку можна обхопити двома руками притиснувши до грудей. Такою мірою користувалися, коли несли траву, сіно, хмиз, дрова, книги, квіти. Та навіть дітей та дорослих брати в оберемок, щоб обійняти чи нести – схопив в оберемок чи згріб в оберемок.
- Омелян подає у вікно оберемок полін. Іван Франко.
- Кравченко приніс цілий оберемок своїх творів і почав читати. Іван Коцюбинський.
- Юрко... схопив дівчину в оберемок, труснув нею, мов лялькою. Михайло Стельмах.
Що таке "оберемок" та "пригорща": дивіться відео
Які ще міри базуються на людському тілі
Звичайно, це не єдині міри, що базуються на людському тілі, якими користуються і досі. Пригадайте, ви точно чули такі слова як – лікоть, стопа, жменя, пучка/щіпка, п'ядь, аршин, сажень, шаг, долоня, вершок.
Лікоть – відстань від кінця витягнутого середнього пальця руки або стиснутого кулака до ліктьового згину. Приблизна його довжина складає від 38 до 46 сантиметрів. Він є неповний, двох долонний і великий.
Сажень – одиниця виміру, яка дорівнювала ширині розкинутих рук людини і рівна – 142 сантиметрам. Також існували:
- маховий сажень (відстань між кінцями пальців розведених рук або між кінцями великих пальців),
- косовий сажень (відстань від п’яти (каблука) правої (чи лівої) ноги до кінчиків пальців витягнутої вгору лівої (чи правої) руки).
Стопа – довжина людської стопи – 24 – 27 сантиметри. Ця міра збереглася в англійській метричній системі і дорівнює приблизно 30 сантиметрам.
П'ядь – міра довжини, яку використовували для вимірювання невеликих відстаней. Одна п’ядь – це відстань між великим і вказівним пальцями (мала п’ядь – 17 – 19 сантиметрів) або між великим пальцем і мізинцем (велика п’ядь – 22 – 23 сантиметри).
Аршин – довжина від плеча до кінчиків пальців – 70 – 73 сантиметри.
Долоня – довжина, яка дорівнює сучасним 7,5 сантиметра.
Вершок – довжина двох суглобів вказівного пальця – 4,44 сантиметра.
Шаг – міра довжини, яка дорівнює кроку людини від під п'ятки ноги попереду, до носка ноги, що позаду – близько 70 сантиметрів.
Жменя – долоня й пальці в зігнутому стані, що дає можливість тримати в них покладене, насипане.
Пучка / щіпка – це кількість, яка можна взяти трьома (рідше – двома) складеними пальцями рук. Найчастіше так кажуть про сіль – "додати щіпку/пучку солі".
- Вийшло таке [на виборах], що нашого брата, козака, – пучкою взяти, а їх [чорносотенців] – і в жменю не вбереш! От і вибрали всіх своїх, – повідав Пищимуха. Панас Мирний.
- Він одірвав шматочок газетного паперу, взяв пучку махорки. Анатолій Шиян.
Якими давніми мірами мимоволі послуговуєтеся ви?