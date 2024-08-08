Его запуск запланирован на сентябрь 2024 года. Сейчас проходит бета-тест "Мрії".

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Что сообщил Зеленский

Сначала у нас появилась Дія. И ею уже пользуются более 20 миллионов украинцев и украинок. Это наше суперприложение. 18 цифровых документов и более 40 сервисов в приложении и еще более чем сотня услуг сегодня есть на портале. Далее – Армия+. Второй элемент. И он будет тоже насыщен услугами. И будет еще третий, который мы представим уже скоро, в сентябре. Нашу "Мечту" – приложение для детей, родителей, учителей,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что "Мечта" – "украинские дети, наше будущее". Он отметил,, что это будущее, которое Украина защитит и обеспечит.

Что известно о бета-тесте "Мрии"

В июне 2024 года в Минцифры сообщили, что бета-тест приложения "Мрия" стартовал в 40 школах по всей Украине.

В Минцифры подчеркнули, что "Мрия" станет важным инструментом для трансформации образовательных систем, однако сначала ее удобство должны оценить педагоги. Разработчики обещают, что учителя смогут уменьшить время на рутину и больше сосредоточиться на развитии учеников.

Во время тестирования педагоги проверят в "Мрії" такие функции:

журналы;

план дня;

библиотека контента;

чаты с родителями и учениками.

Приложение также будет иметь преимущества для родителей и детей. Родители смогут лучше понимать успехи и потребности своих детей, а дети получат доступ к контенту об ИТ, искусственный интеллект, личное развитие, планирование дня и чаты.