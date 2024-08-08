Його запуск запланований на вересень 2024 року. Наразі проходить бета-тест "Мрії".

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Що повідомив Зеленський

Спочатку у нас з’явилась Дія. І нею вже користуються понад 20 мільйонів українців і українок. Це наш суперзастосунок. 18 цифрових документів і більш як 40 сервісів у застосунку та ще більш ніж сотня послуг сьогодні є на порталі. Далі – Армія+. Другий елемент. І він буде теж насичений послугами. І буде ще третій, який ми представимо вже скоро, у вересні. Нашу "Мрію" – застосунок для дітей, батьків, учителів,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що "Мрія" – "українські діти, наше майбутнє". Він наголосив на тому, що це майбутнє, яке Україна захистить та забезпечить.

Що відомо про бета-тест "Мрії"

У червні 2024 року в Мінцифри повідомили, що бета-тест застосунку "Мрія" стартував у 40 школах по всій Україні.

У Мінцифри підкреслили, що "Мрія" стане важливим інструментом для трансформації освітніх систем, проте спочатку її зручність повинні оцінити педагоги. Розробники обіцяють, що вчителі зможуть зменшити час на рутину і більше зосередитися на розвитку учнів.

Під час тестування педагоги перевірять у "Мрії" такі функції:

журнали;

план дня;

бібліотека контенту;

чати з батьками та учнями.

Застосунок також матиме переваги для батьків і дітей. Батьки зможуть краще розуміти успіхи та потреби своїх дітей, а діти отримають доступ до контенту про ІТ, штучний інтелект, особистий розвиток, планування дня та чати.