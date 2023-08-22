Призывают ли студентов в армию и вступают ли взрослые мужчины массово в вузы

22 августа 2023, 12:26
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс-Украина

В течение прошлого учебного года многие взрослые мужчины стали студентами украинских вузов. Они намеревались получить отсрочку от мобилизации.

Заместитель главы Минобразования Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона заявил, что в настоящее время поступление взрослых мужчин в вузы не является массовым. В то же время юношей-абитуриентов – очень большое количество.

Смотрите также При каких условиях студентов могут мобилизовать: юрист назвала условие

Вступают ли взрослые мужчины массово в вузы Украины

Витренко подчеркнул: согласно действующему законодательству студенты вузов не подлежат мобилизации, их никто не может призвать в армию.

Также уточнил, что случаи, когда на уровне магистратуры в вузы вступают мужчины в возрасте 35 лет, не приобрели массовый характер. Они единичны.

"Защита Родины является конституционной обязанностью каждого гражданина, и каждый гражданин в соответствии со своими моральными качествами делает выбор. Законодатель предоставил такую возможность (поступить в вуз и не быть мобилизованным на время обучения, – ред.), а кто и как им пользуется – это уже по его усмотрению,
– сообщил чиновник.

К теме Разрешить выезд для обучения: сколько украинцев поддерживают идею

Что известно о мобилизации и выезде за границу на обучение студентов

  • Согласно законодательству, мужчины, обучающиеся на дневной форме обучения, получают отсрочку от мобилизации.
  • Адвокат Мария Левченко рассказала, когда студент теряет право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о случаях, когда он решил стать добровольцем. Или, если напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают рапорт.
  • В 2022 году, к слову, условия поступления для поступающих на платное обучение существенно упростили.
  • Юристы говорят, что военное положение позволяет ограничивать право граждан на образование. Но принять такой законопроект будет сложно.
  • Напомним, что мужчинам призывного возраста во время военного положения и мобилизации запретили выезжать за границу даже на обучение в иностранных вузах.
  • Большинство украинцев, а именно 74%, считают: получение образования является причиной того, чтобы разрешить мужчинам в возрасте от 16 до 25 лет беспрепятственно выезжать за границу.
Автор: Марія Волошин