Призывают ли студентов в армию и вступают ли взрослые мужчины массово в вузы

В течение прошлого учебного года многие взрослые мужчины стали студентами украинских вузов. Они намеревались получить отсрочку от мобилизации.

Заместитель главы Минобразования Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона заявил, что в настоящее время поступление взрослых мужчин в вузы не является массовым. В то же время юношей-абитуриентов – очень большое количество.

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Вступают ли взрослые мужчины массово в вузы Украины

Витренко подчеркнул: согласно действующему законодательству студенты вузов не подлежат мобилизации, их никто не может призвать в армию.

Также уточнил, что случаи, когда на уровне магистратуры в вузы вступают мужчины в возрасте 35 лет, не приобрели массовый характер. Они единичны.

"Защита Родины является конституционной обязанностью каждого гражданина, и каждый гражданин в соответствии со своими моральными качествами делает выбор. Законодатель предоставил такую возможность (поступить в вуз и не быть мобилизованным на время обучения, – ред.), а кто и как им пользуется – это уже по его усмотрению,

– сообщил чиновник.

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