Заступник очільника Міносвіти України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону заявив, що наразі вступ дорослих чоловіків до вишів не є масовим. Натомість юнаків-абітурієнтів – дуже велика кількість.
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Чи вступають дорослі чоловіки масово у виші України
Вітренко наголосив: відповідно до чинного законодавства, студенти вишів не підлягають мобілізації, їх ніхто не може призвати в армію.
Також уточнив, що випадки, коли на рівні магістратури до вишів вступають чоловіки віком 35 років, не набули масового характеру. Вони є поодинокими.
"Захист Батьківщини є конституційним обов'язком кожного громадянина, і кожен громадянин відповідно до своїх моральних якостей робить вибір. Законодавець надав таку можливість (вступити до вишу і не бути мобілізованим на час навчання, – ред.), а хто і як нею користується – це вже на його розсуд,
– повідомив посадовець.
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Що відомо про мобілізацію та виїзд за кордон на навчання студентів
- Відповідно до законодавства, чоловіки, які навчаються на денній формі навчання, отримують відстрочку від мобілізації.
- Адвокатка Марія Левченко розповіла, коли студент втрачає право на відстрочку від мобілізації. Мовиться про випадки, коли він вирішив стати добровольцем. Або якщо напряму звертається до військової частини і йому підписують рапорт.
- У 2022 році, до слова, умови вступу для тих, хто вступає на платне навчання, суттєво спростили.
- Юристи при цьому кажуть, що воєнний стан дозволяє обмежувати право громадян на освіту. Але ухвалити такий законопроєкт буде важко.
- Нагадаємо, що чоловікам призовного віку під час воєнного стану та мобілізації заборонили виїжджати за кордон навіть на навчання в іноземних вишах.
- Більшість українців, а саме 74%, вважають: здобуття освіти є причиною для того, аби дозволити чоловікам віком від 16 до 25 років безперешкодно виїжджати за кордон.