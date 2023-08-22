Заступник очільника Міносвіти України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону заявив, що наразі вступ дорослих чоловіків до вишів не є масовим. Натомість юнаків-абітурієнтів – дуже велика кількість.

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Чи вступають дорослі чоловіки масово у виші України

Вітренко наголосив: відповідно до чинного законодавства, студенти вишів не підлягають мобілізації, їх ніхто не може призвати в армію.

Також уточнив, що випадки, коли на рівні магістратури до вишів вступають чоловіки віком 35 років, не набули масового характеру. Вони є поодинокими.

"Захист Батьківщини є конституційним обов'язком кожного громадянина, і кожен громадянин відповідно до своїх моральних якостей робить вибір. Законодавець надав таку можливість (вступити до вишу і не бути мобілізованим на час навчання, – ред.), а хто і як нею користується – це вже на його розсуд,

– повідомив посадовець.

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