Заместитель главы Минобразования Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона заявил, что в настоящее время поступление взрослых мужчин в вузы не является массовым. В то же время юношей-абитуриентов – очень большое количество.
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Вступают ли взрослые мужчины массово в вузы Украины
Витренко подчеркнул: согласно действующему законодательству студенты вузов не подлежат мобилизации, их никто не может призвать в армию.
Также уточнил, что случаи, когда на уровне магистратуры в вузы вступают мужчины в возрасте 35 лет, не приобрели массовый характер. Они единичны.
"Защита Родины является конституционной обязанностью каждого гражданина, и каждый гражданин в соответствии со своими моральными качествами делает выбор. Законодатель предоставил такую возможность (поступить в вуз и не быть мобилизованным на время обучения, – ред.), а кто и как им пользуется – это уже по его усмотрению,
– сообщил чиновник.
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Что известно о мобилизации и выезде за границу на обучение студентов
- Согласно законодательству, мужчины, обучающиеся на дневной форме обучения, получают отсрочку от мобилизации.
- Адвокат Мария Левченко рассказала, когда студент теряет право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о случаях, когда он решил стать добровольцем. Или, если напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают рапорт.
- В 2022 году, к слову, условия поступления для поступающих на платное обучение существенно упростили.
- Юристы говорят, что военное положение позволяет ограничивать право граждан на образование. Но принять такой законопроект будет сложно.
- Напомним, что мужчинам призывного возраста во время военного положения и мобилизации запретили выезжать за границу даже на обучение в иностранных вузах.
- Большинство украинцев, а именно 74%, считают: получение образования является причиной того, чтобы разрешить мужчинам в возрасте от 16 до 25 лет беспрепятственно выезжать за границу.