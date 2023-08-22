Адвокат Мария Левченко рассказала, когда студент теряет право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о случаях, когда он решил стать добровольцем.

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Студент должен написать заявление в ТЦК и СП

Студент теряет свое право на отсрочку от мобилизации при условии, что он самостоятельно пишет заявление о том, что он хочет стать добровольцем. Или если напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают этот рапорт,

– объясняет эксперт.

Она отметила, что сразу без дополнительного заявления самого студента ТЦК и СП или воинская часть направляет в вузы уведомление о том, что студент зачислен на военную службу. Мария Левченко добавила, что такому студенту предоставляется академический отпуск.

"Также есть процедура, когда сам студент сообщает учебное заведение, что он пошел по мобилизации и служит", – добавила Левченко.

Что нужно знать студентам о мобилизации

По закону студенты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Однако это правило не касается студентов-заочников. Также совершеннолетние студенты иностранных вузов, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они военнообязанны.

Важно, что после окончания бакалавриата право на отсрочку теряется до момента зачисления студента на магистратуру. Это же правило действует и в случае аспирантуры.

Кроме этого, право на отсрочку теряется, если студента отчисляют из учебного заведения.

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