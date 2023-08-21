Об этом 24 Каналу рассказал национальный координатор Центров готовности гражданских Алексей Сердюков, отметив, что также там дают знания по ИПСО и OSINT-разведке. Там есть дисциплины, которые помогают непосредственно подготовиться к мобилизации и помогают присоединиться к обороне другим способом.
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"Главная цель учений – подготовить людей к мобилизации и дать навыки, которые помогут вести себя в экстремальных ситуациях. Оккупация или условно партизанщина", – подчеркнул Сердюков.
Он отметил, что такие учения – это первый контакт гражданского человека с военным направлением, который может простимулировать интерес к дальнейшему изучению и сознательной мобилизации в определенном направлении. Например, человек может прийти в военкомат и сказать, что хочет быть аэроразведчиком, ведь у него есть соответствующие навыки.
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Почему важно иметь соответствующие навыки во время войны
"С 24 февраля мы живем в новой реальности, на самом деле живем в ней уже 10 лет, в которой все гражданские должны иметь два вида навыков. Гражданские навыки непосредственно во время мира и военные навыки во время войны", – сказал национальный координатор Центров готовности гражданских.
Это могут быть разные умения. Так есть базовые навыки, необходимые для каждого человека – например, умение накладывать турникет или навыки связи в экстремальных ситуациях.
И специализированные – OSINT – это наука и технология, позволяющая проводить разведку с помощью открытых источников. Например, через реестры или соцсети. Очень часто такая информация помогает Силам обороны Украины и государству в целом.
Это может быть идентификация военной техники, поиск военнопленных или поиск российских пропагандистов за рубежом, которые портят имидж Украины и распространяют российские нарративы.
Мы постоянно расширяем направления подготовки. Полагаем, что это должно быть очень массово. Поскольку не знаем, что придумает наш прибаханный сосед ближайшие 10 – 15 лет,
– добавил Алексей Сердюков.
Как присоединиться к Центру готовности гражданских
Найти такой Центр в сети очень легко. Для этого нужно ввести в поиске "Центр готовности гражданских" и название города. Так вы найдете странички курсов в соцсетях. Там регулярно обнародуют расписание и темы занятий.
Занятия не соединены меж собой. Поэтому вы можете записаться на обучение по любой теме и определиться, каким будет следующее ваше занятие.
"Когда вы проходите обучение, вы становитесь частью сообщества, вас добавляют в специальные чаты и дальше предлагают определенные возможности, как вы можете приобщиться к дальнейшей работе. Например, OSINT, ИПСО, стать медицинским волонтером и много других направлений", – сказал Сердюков.
Что известно о таких Центрах
- Центры готовности гражданских Благотворительный фонд Сергея Притулы открыл в июне 2022 года. Пилотный проект был запущен в Полтаве. Там был огромный спрос среди людей.
- Всего в Украине работает более 4 десятков таких Центров. Они находятся в 17 регионах страны. За год их работы там прошли обучение более 22 тысяч человек.
- Курсы охватывают около 30 разных тем. 90% инструкторов Центра – люди из боевым опытом, имеющих определенный уровень квалификации. Также к учениям привлекают сотрудников полиции.