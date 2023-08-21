Про це 24 Каналу розказав національний координатор Центрів готовності цивільних Олексій Сердюков, зауваживши, також там дають знання з ІПСО та OSINT-розвідки. Там є дисципліни, які допомагають безпосередньо підготуватися до мобілізації й такі, які допомагають долучитися до оборони іншим способом.

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"Головна мета навчань – підготувати людей до мобілізації та дати навички, які допоможуть поводитися в екстремальних ситуаціях. Окупація чи умовно партизанщина", – наголосив Сердюков.

Він зауважив, що такі навчання – це перший контакт цивільної людини з військовим напрямком, який може простимулювати інтерес до подальшого вивчення та свідомої мобілізації у певному напрямку. Наприклад, так людина може прийти у військкомат та сказати, що хоче бути аеророзвідником, адже має відповідні навички.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Чому важливо мати відповідні навички під час війни

"З 24 лютого ми живемо в новій реальності, насправді живемо в ній вже 10 рік, в якій усі цивільні мають мати два види навичок. Цивільні навички безпосередньо під час миру та військові навички під час війни", – сказав національний координатор Центрів готовності цивільних.

Це можуть бути різні вміння. Так є базові навички, які необхідні для кожної людини – наприклад, вміння накладати турнікет або навички зв'язку в екстремальних ситуаціях.

Та спеціалізовані – OSINT – це наука та технологія, яка дозволяє проводити розвідку за допомогою відкритих джерел. Наприклад, через реєстри чи соцмережі. Дуже часто така інформація допомагає Силам оборони України та державі в цілому.

Це може бути ідентифікація військової техніки, пошук військовополонених або пошук російських пропагандистів за кордоном, які псують імідж України та поширюють російські наративи.

Ми постійно розширюємо напрямки підготовки. Вважаємо, що це має бути дуже масово. Оскільки не знаємо, що придумає наш прибаханий сусід найближчі 10 – 15 років,

– додав Олексій Сердюков.

Як долучитися до Центру готовності цивільних

Знайти такий Центр у мережі дуже легко. Для цього треба ввести в пошуку "Центр готовності цивільних" та назву відповідного міста. Так ви знайдете сторінки курсів у соцмережах. Там регулярно оприлюднюють розклад та теми занять.

Заняття не пов'язані між собою. Тож ви можете записатися на навчання з будь-якої теми та визначитися, яке буде наступне ваше навчання.

"Коли ви проходите навчання, ви стаєте частиною спільноти, вас додають у спеціальні чати й далі пропонують певні можливості як ви можете долучитися до подальшої роботи. Наприклад, OSINT, ІПСО, стати медичним волонтером та багато інших напрямків", – сказав Сердюков.

Що відомо про такі Центри