Про це 24 Каналу розповів координатор проєкту Центрів готовності цивільних Фонду Притули Олексій Сердюков. За його словами, Україна не може перемогти Росію кількісно, бо росіян значно більше за українців, але можна перемогти завдяки якісній підготовці усього населення.

Читайте також Чи відправляють до війська одразу після вручення повістки: військові розповіли по всі процедури

Ворога не можна перемогти кількістю

Олексій Сердюков розповів, що Центри готовності цивільних працюють за філософією підвищення якісних навичок цивільних громадян у військовій справі та готують їх до того, що одного разу доведеться взяти до рук зброю для захисту країни.

Логіка та філософія цього проєкту виходить з того, що ми розуміємо, що Росія – це ворог, якого ми не можемо перемогти виключно кількісно. Їх просто набагато більше, ніж нас, тому ми маємо протистояти саме якісно, а якісно ми можемо протистояти через підвищення рівня підготовки наших громадян,

– сказав координатор проєкту.

Олексій Сердюков зазначив, що проєкт має 3 головних завдання:

Підготовка до мобілізації;

"Його метою є зменшення кількості часу у людини в разі мобілізації через підготовку саме до мобілізації", – сказав Сердюков.

Готовність у разі критичної ситуації;

У Центрі готовності цивільних готують громадян до того, що в якийсь час мобілізація може стати раптовою та повною, й не виключено, що люди можуть потрапити на фронт тыльки з тими знаннями, які в них є.

Навчання з різних тем.

У центрах допомагають людям розвивати навички, які вони вважають найкориснішими у себе для перемоги. Якщо людина чітко усвідомлює, що, наприклад, може бути зв'язківцем та має відповідні навички – їй допомагають працювати в цьому напрямку.

Як Центрах готовності від Фонду Притули готують цивільних до війни: дивіться відео

Координатор проєкту Центрів готовності цивільних розповів, що з самого початку пілотний проєкт запускався у Полтаві, де він показав сильний попит від населення, а зараз такі центри вже є майже у всіх обласних центрах та цей прокт продовжує масштабуватись.

Як потрапити на навчання

Щоб долучитись до навчання потрібно знайти сторінку Центру готовність цивільних у своєму місті в соціальній мережі Facebook або Instagram. На сторінках Центру публікуються розклади навчань на які можна зареєструватись через електронну форму.

Після реєстрації організатори зв'яжуться з потенційним учасником та повідомлять час і місце навчання. При цьому можна обрати цікавий для себе напрямок і проходити тільки, то людина вважає за потрібне.

"90% наших інструкторів – це військові з бойовим досвідом. Вони залюбки йдуть на співпрацю, оскільки розуміють, що готувати цивільних це дуже важливо. Інші 10% – це можуть бути представники поліції або цивільні зі специфічними знаннями та навичками", – сказав координатор проєкту.

Допомога ЗСУ від Фонду Сергія Притули: останні новини