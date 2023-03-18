Об этом 24 Каналу рассказал координатор проекта Центров готовности гражданских Фонда Приюты Алексей Сердюков. По его словам, Украина не может победить Россию количественно, потому что россиян гораздо больше украинцев, но можно победить благодаря качественной подготовке всего населения.

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Врага нельзя победить количеством

Алексей Сердюков рассказал, что Центры готовности гражданских работают по философии повышения качественных навыков гражданских по военному делу и готовят их к тому, что однажды придется взять в руки оружие для защиты страны.

Логика и философия этого проекта исходят из того, что мы понимаем, что Россия – это враг, которого мы не можем победить исключительно количественно. Их просто намного больше, чем нас, поэтому мы должны противостоять именно качественно, а качественно мы можем противостоять через повышение уровня подготовки наших граждан,

– сказал координатор проекта.

Алексей Сердюков отметил, что проект имеет 3 главных задачи :

Подготовка к мобилизации;

"Её целью является уменьшение количества времени у человека в случае мобилизации через подготовку именно к мобилизации", – сказал Сердюков.

готовность в случае критической ситуации;

В Центре готовности гражданских готовят граждан к тому, что в какое-то время мобилизация может стать внезапной и полной, и не исключено, что люди могут попасть на фронт только с теми знаниями, которые у них есть.

Обучение по разным темам.

В центрах помогают людям развивать навыки, которые они считают самыми полезными у себя для победы. Если человек четко осознает, что, например, может быть связующим и имеет соответствующие навыки – ему помогают работать в этом направлении.

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Координатор проекта Центров готовности гражданских рассказал, что с самого начала пилотный проект запускался в Полтаве, где он показал сильный спрос от населения, а сейчас такие центры уже почти во всех областных центрах и продолжает масштабироваться.

Как попасть на обучение

Чтобы присоединиться к обучению, нужно найти страницу Центра готовности гражданских в своем городе в социальной сети Facebook или Instagram. На страницах Центра публикуются расписания на которые можно зарегистрироваться через электронную форму.

После регистрации организаторы свяжутся с потенциальным участником и уведомят время и место обучения. При этом можно выбрать интересующее себя направление и проходить только, то человек считает нужным.

"90% наших инструкторов – это военные с боевым опытом. Они охотно идут на сотрудничество, поскольку понимают, что готовить гражданских это очень важно. Другие 10% – это могут быть представители полиции или гражданские со специфическими знаниями и навыками", – сказал координатор проекта .

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