Не только низкая зарплата: учителя рассказали, что их больше всего демотивирует на работе

Профессия учителя теряет свою престижность. Но что же так отпугивает молодых специалистов и опытных педагогов в работе учителем? Удивят ли вас основные факторы и присущи ли они только образованию?

В Украине наблюдается кадровый голод учителей. И это проявляется и в том, что молодежь не выбирает профессию учителя, и в том, что опытные педагоги меняют профессию. 24 Канал, ссылаясь на статью основательницы "Освитории" Зои Литвин на "Зеркале недели", называет главные демотиваторы профессии.

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Чем недовольны педагоги в своей работе

Исследование "Учителя Украины: кадровый потенциал", проведенное общественным союзом "Освитория" и исследовательским агентством Fama среди более 10 тысяч учителей и студентов педагогических специальностей из разных областей Украины, демонстрирует следующее.

Среди факторов, которые больше всего вызывают недовольство у опрошенных учителей, называют:

количество бюрократии и перечень рабочих задач – 53%;

53%; объем реальной рабочей нагрузки – 60%.

Перегрузка работой учителей приводит к демотивации, поэтому учителя быстро уходят из профессии, указывает Зоя Литвин в статье.

Менее половины – 47% учителей, довольны своей работой.

Однако, есть разница между уровнем удовлетворенности среди младших и старших по возрасту педагогов: старшие учителя обычно лучше оценивают свою работу, чем младшие.

Еще один демотиватор – уровень заработной платы, которая несоизмерима с нагрузкой.

учителей не удовлетворены уровнем зарплаты – 68% ,

– , частично удовлетворены – 19%,

довольны – только 12%.

Молодежь негативно оценивает свою заработную плату, чем учителя старшего возраста.

Исследование пыталось определить и основные мотиваторы профессии, которые стимулировали бы их продолжать работать в школе – учителя "за":

сокращение бюрократической нагрузки (94%);

(94%); повышение заработной платы (91%);

(91%); создание благоприятных условий для профессионального развития (90%);

(90%); дружный рабочий коллектив (87%);

(87%); материальное обеспечение учебного процесса (84%).

Мотиваторы для учителей / инфографика "Зеркало недели"

Исследование демонстрирует, что решение ситуации требует комплексного подхода и действовать надо быстро. Ведь, профессия педагога для Украины очень важна.