Каковы минимальные баллы для поступления на бюджет на разные специальности
Источник:osvita.ua
С 1 июля поступающие уже могут регистрировать электронные кабинеты. Именно через них абитуриенты будут подавать заявления в желанные вузы.
В 2023 году минимальный конкурсный балл для поступления на почти все специальности определяет вуз в своих Правилах приема. Но есть специальности-исключения.
Важно Какие даты вступительной кампании 2023 года должен знать каждый абитуриент
Какие минимальные баллы для поступления на бюджет
Конкурсный балл для поступления рассчитывают путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл 200-балльной шкале.
Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов Минобразования установило весовые коэффициенты.
Конкурсный балл должен быть не менее 150 баллов для поступления на следующие специальности:
- стоматология;
- медицина;
- педиатрия;
- здравоохранение.
Также конкурсный балл для поступления не может быть менее 140 баллов для таких специальностей:
- право;
- публичное управление и администрирование;
- международное право;
- международные экономические отношения;
- международные отношения;
- общественные коммуникации и региональные студии;
- фармация, промышленная фармация.
Для вступления на контракт на эти специальности конкурсный балл не может быть менее 120 баллов.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.