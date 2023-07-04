У 2023 році мінімальний конкурсний бал для вступу на майже усі спеціальності визначає виш у своїх Правилах прийому. Але є спеціальності-винятки.

Важливо Які дати вступної кампанії 2023 має знати кожен абітурієнт

Які мінімальні бали для вступу на бюджет

Конкурсний бал для вступу розраховують шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міносвіти встановило вагові коефіцієнти.

Конкурсний бал має бути не меншим ніж 150 балів для вступу на такі спеціальності:

стоматологія;

медицина;

педіатрія;

охорона здоров'я.

Також конкурсний бал для вступу не може бути меншим ніж 140 балів для таких спеціальностей:

право;

публічне управління та адміністрування;

міжнародне право;

міжнародні економічні відносини;

міжнародні відносини;

суспільні комунікації та регіональні студії;

фармація, промислова фармація.

Для вступу на контракт на ці спеціальності конкурсний бал не може бути меншим ніж 120 балів.

Читайте Шлях до вишу 2023: що має зробити абітурієнт після складання НМТ

Вступна кампанія – 2023: коротко