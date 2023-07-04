В 2023 году минимальный конкурсный балл для поступления на почти все специальности определяет вуз в своих Правилах приема. Но есть специальности-исключения.

Важно Какие даты вступительной кампании 2023 года должен знать каждый абитуриент

Какие минимальные баллы для поступления на бюджет

Конкурсный балл для поступления рассчитывают путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл 200-балльной шкале.

Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов Минобразования установило весовые коэффициенты.

Конкурсный балл должен быть не менее 150 баллов для поступления на следующие специальности:

стоматология;

медицина;

педиатрия;

здравоохранение.

Также конкурсный балл для поступления не может быть менее 140 баллов для таких специальностей:

право;

публичное управление и администрирование;

международное право;

международные экономические отношения;

международные отношения;

общественные коммуникации и региональные студии;

фармация, промышленная фармация.

Для вступления на контракт на эти специальности конкурсный балл не может быть менее 120 баллов.

Читайте Путь к вузу 2023: что должен сделать абитуриент после сдачи НМТ

Вступительная кампания – 2023: кратко