Недостатки касались питьевой воды и сезонного меню. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как проходят проверки питания в школах

Министр отметил, что проект стартовал совсем недавно. Он говорит, что проблемы есть, поэтому ситуацию отслеживают и намерены помочь общинам.

По словам Бутенко, МОН работает над устранением недостатков, касающихся питьевой воды и сезонного меню.

Хочу отметить, что мы провели большой опрос, в котором приняли участие более 35 тысяч участников образовательного процесса – родителей, детей, школьных учителей. Более 80% из них удовлетворены тем, как реализуется реформа в их школе – качеством питания, вкусом, временем,

– заявил чиновник.

И добавил, что государство выделяет на питание от 50 до 65 гривен в день на одного человека. В то же время сумма может варьироваться и зависит от категории учащихся.

Остальная сумма поступает в виде поддержки от общин. Мы видим очень разные ситуации: когда есть чрезвычайно большая поддержка со стороны общины, когда есть другие возможности. Сейчас изучаем возможности для возможного перерасчета и перераспределения. Проходит всего лишь пятая неделя этой реформы, есть над чем работать,

– отметил глава МОН.

Что было раньше