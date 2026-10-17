Недостатки касались питьевой воды и сезонного меню. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Как проходят проверки питания в школах
Министр отметил, что проект стартовал совсем недавно. Он говорит, что проблемы есть, поэтому ситуацию отслеживают и намерены помочь общинам.
По словам Бутенко, МОН работает над устранением недостатков, касающихся питьевой воды и сезонного меню.
Хочу отметить, что мы провели большой опрос, в котором приняли участие более 35 тысяч участников образовательного процесса – родителей, детей, школьных учителей. Более 80% из них удовлетворены тем, как реализуется реформа в их школе – качеством питания, вкусом, временем,
– заявил чиновник.
И добавил, что государство выделяет на питание от 50 до 65 гривен в день на одного человека. В то же время сумма может варьироваться и зависит от категории учащихся.
Остальная сумма поступает в виде поддержки от общин. Мы видим очень разные ситуации: когда есть чрезвычайно большая поддержка со стороны общины, когда есть другие возможности. Сейчас изучаем возможности для возможного перерасчета и перераспределения. Проходит всего лишь пятая неделя этой реформы, есть над чем работать,
– отметил глава МОН.
Что было раньше
с 1 сентября бесплатным питанием обеспечили всех учащихся 1–11 классов, обучающихся очно.
В сети пожаловались на качество обеда для учеников в Черновцах. Фотографию обеда, на которой на пластиковой тарелке лежит сырая морковка, кусок хлеба и кусок запеканки, опубликовал военный Виталий Олейник.
- В Украине начали проверки организации питания в школах. Их проводят представители Госпродпотребслужбы.