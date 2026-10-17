Недоліки стосувалися питної води та сезонного меню. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Як тривають перевірки харчування у школах

Міністр зазначив, що проєкт лише недавно стартував. Каже, що проблеми є, тому моніторять ситуацію та мають на меті допомогти громадам.

За словами Бутенка, МОН працює над виправленням недоліків, які стосувалися питної води та сезонного меню.

Хочу зазначити, що ми провели велике опитування, у якому взяли участь понад 35 тисяч учасників освітнього процесу – батьків, дітей, вчителів шкіл. Понад 80% з них задоволені, як реалізується реформа у їхній школі – якістю харчування, смаком, часом,

– заявив посадовець.

І додав, що держава виділяє на харчування від 50 до 65 гривень на день для однієї людини. Водночас сума може відрізнятися і залежить від категорії учнів.

Решта суми іде підтримкою з громад. Ми бачимо дуже різні ситуації, коли є надзвичайно велика підтримка від громади, коли є інші спроможності. Зараз вивчаємо можливості для можливого перерахунку і перерозподілу. Йде лише п'ятий тиждень цієї реформи, є над чим працювати,

– зазначив очільник МОН.

Що було раніше