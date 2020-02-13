Работы украинских ученых не могут теряться в долгих ящиках, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский наградил лауреатов премии Президента Украины для молодых ученых 2019 года. На награждение пригласили также представителей бизнеса.
О проведении мероприятия в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского, сообщает официальный сайт Президента Украины.
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Владимир Зеленский вручил лауреатам нагрудные знаки.
Я рад сегодня отметить украинских ученых государственными премиями. Я неоднократно говорил и буду повторять: самое ценное, что есть у Украины, – это наши люди. Их ум, таланты, креативность и трудолюбие. И это доказывают наши ученые,
– сказал Зеленский.
По итогам прошлого года лауреатами премии стали 40 научных работ в области инфраструктуры, энергетики, обороны, экологии, кибербезопасности, медицины и сельского хозяйства.
Владимир Зеленский вручает награду / фото: Официальный сайт президента Украины
По мнению президента, эти работы потенциально позволят государству сэкономить или даже заработать миллиарды гривен.
Мы хотим, чтобы работы победителей не потерялись в долгих ящиках стола и были внедрены не только отдельными украинскими предприятиями, а максимально широко и комплексно – насколько это возможно,
– отметил Владимир Зеленский.
На встречу также были приглашены министры и представители бизнеса. Для того, чтобы "восстановить эффективную коммуникацию и партнерство между наукой, властью и бизнесом".
Всего было 40 лауреатов / фото: Официальный сайт президента Украины
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Что известно о премии для молодых ученых?
- основана в 2000 году;
- получают научные работники до 35 лет за выдающиеся достижения;
- 40 лауреатов получают свидетельство, почетный знак и 40 тысяч гривен премии.