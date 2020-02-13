Роботи українських вчених не можуть губитись у довгих ящиках, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський нагородив лауреатів премії Президента України для молодих вчених 2019 року. На нагородження запросили також представників бізнесу.
Про проведення заходу у Національній бібліотеці України імені Вернадського повідомляє офіційний сайт Президента України.
До слова: Володимир Зеленський підписав закон про вищу освіту
Володимир Зеленський вручив лауреатам нагрудні знаки.
Я радий сьогодні відзначити українських вчених державними преміями. Я неодноразово казав і повторюватиму: найцінніше, що є в України, – це наші люди. Їхній розум, таланти, креативність та працьовитість. І це доводять наші науковці,
– сказав Зеленський.
За підсумками минулого року, лауреатами премії стали 40 наукових робіт у сфері інфраструктури, енергетики, оборони, екології, кібербезпеки, медицини та сільського господарства.
Володимир Зеленський вручає нагороду / фото: Офіційний сайт президента України
На думку президента, ці роботи потенційно дозволять державі зекономити або навіть заробити мільярди гривень.
Ми хочемо, щоб роботи переможців не загубились у довгих ящиках столу й були впроваджені не лише окремими українськими підприємствами, а максимально широко та комплексно – наскільки це можливо,
– зазначив Володимир Зеленський.
На зустріч також були запрошені міністри та представники бізнесу. Задля того, щоб "відновити ефективну комунікацію та партнерство між наукою, владою та бізнесом".
Загалом було 40 лауреатів / фото: Офіційний сайт президента України
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Що відомо про премію для молодих вчених?
- заснована у 2000 році;
- отримують наукові працівники до 35 років за видатні досягнення;
- 40 лауреатів отримують свідоцтво, почесний знак та 40 тисяч гривень премії.