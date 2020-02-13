Роботи українських вчених не можуть губитись у довгих ящиках, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагородив лауреатів премії Президента України для молодих вчених 2019 року. На нагородження запросили також представників бізнесу.

Про проведення заходу у Національній бібліотеці України імені Вернадського повідомляє офіційний сайт Президента України.

До слова: Володимир Зеленський підписав закон про вищу освіту

Володимир Зеленський вручив лауреатам нагрудні знаки.

Я радий сьогодні відзначити українських вчених державними преміями. Я неодноразово казав і повторюватиму: найцінніше, що є в України, – це наші люди. Їхній розум, таланти, креативність та працьовитість. І це доводять наші науковці,

– сказав Зеленський.

За підсумками минулого року, лауреатами премії стали 40 наукових робіт у сфері інфраструктури, енергетики, оборони, екології, кібербезпеки, медицини та сільського господарства.



Володимир Зеленський вручає нагороду / фото: Офіційний сайт президента України

На думку президента, ці роботи потенційно дозволять державі зекономити або навіть заробити мільярди гривень.

Ми хочемо, щоб роботи переможців не загубились у довгих ящиках столу й були впроваджені не лише окремими українськими підприємствами, а максимально широко та комплексно – наскільки це можливо,

– зазначив Володимир Зеленський.

На зустріч також були запрошені міністри та представники бізнесу. Задля того, щоб "відновити ефективну комунікацію та партнерство між наукою, владою та бізнесом".



Загалом було 40 лауреатів / фото: Офіційний сайт президента України

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Що відомо про премію для молодих вчених?