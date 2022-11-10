"Не пером – пулеметной очередью": как украинские воины на фронте писали радиодиктант – 2022
Украинцы в соцсетях продолжают делиться эмоциями после написания радиодиктанта национального единства – 2022. В этом году он назывался "Твой дом".
Автором стала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала текст актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева. Как писали радиодиктант – 2022 года воины на фронте, читайте в материале 24 канала.
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Как украинцы писали радиодиктант – 2022
Целью радиодиктанта было объединение людей вокруг Украины во всем мире. Написание текста при этом адаптировали к условиям военного времени. В разных регионах Украины и за границей обустроили специальные места для этого.
Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.
Как воины писали радиодиктант на фронте
В частности, растрогали написанием радиодиктанта наши военные. Они писали его на фронте: в окопах, на технике. Щемящие фотографии показала автор этого текста Ирина Целик. Как писала 44-я отдельная артиллерийская бригада – смотрите на фото.
Журналистка Анастасия Блищик, после гибели на войне своего жениха – военного Александра Махова – пошла воевать, призналась: радиодиктант национального единства пишет ежегодно. Не стал исключением и 2022 год. Не помешали этому даже выключенный свет и отсутствие интернета.
Также украинцев встряхнул стихотворением о радиодиктанте полковник Владимир Скоростецкий. Текст он написал в День украинской письменности и языка. Текст читайте ниже.
Я напишу диктант,
Не пером – кулеметною чергою.
БЗК й "трасери"
Замість крапочок, ком і тире.
Диктуватиму Волю Народу
З залізними нервами.
Неписьменній юрбі,
Що до нас та із півночі пре.
Не марнуючи слів,
Не шкодуючи боєприпасів,
Ми поставимо крапку
У нашій одвічній борні.
Щоби діти писали
Диктант українською мовою
Ми допишемо сталлю
Сторінку цієї війни.
Что рассказала автор текста Ирина Целик
Писательница и режиссер Ирина Целик призналась, что украинцы до сих пор благодарят ее за такой щемящий текст о доме.
Мой украинский язык – один из самых больших подарков себе самой, люблю его нежно и горячо. Любим ее вместе, друзья. И помним, слова таки имеют большую силу,
– написала Ирина Целик на своей странице в "Фейсбуке".
Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022
Сколько длился радиодиктант – 2022
Радиодиктант начался 9 ноября в 11 часов по киевскому времени. Завершится в 12 часов. Проект длился час. Сам диктант – примерно 20 минут. 20 минут до и 20 минут спустя интересные гости рассказывали свои впечатления с разных точек Украины и мира.
Ведущий Роман Коляда не сдержал слез.
После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву,
– признался ведущий, вытирая слезу.
Как проходил радиодиктант национального единства – 2022
Радиодиктант-2022 стартовал 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Его можно было услышать и увидеть на следующих платформах:
- Украинское радио и Радио Культура;
- зайти на сайт Украинского радио;
- включить телеканал "Суспільне Культура";
- зайти на фейсбук-страницу "Суспільного" и ютуб-каналы Украинского Радио и "Суспільне Новини";
- в приложении suspilne.radio или Дия.