Радиодиктант-2023: когда и как присоединиться и какие секреты подготовки усвоить

26 октября 2023, 19:20
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27 октября, в День украинской письменности и языка, состоится Радиодиктант национального единства 2023 года. Его будут писать миллионы украинцев.

При этом как внутри нашего государства, так и за рубежом. Образование 24 рассказывает, когда и как приобщиться к флешмобу, а также подскажет советы, которые помогут получить лучший результат.

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Когда состоится радиодиктант в 2023 году

В этом году радиодиктант впервые состоится 27 октября из-за смены календаря. Он начнется в 11.00. Присоединиться могут все желающие.

Кто автор и чтец и как называется текст

Автор текста в 2023 году – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Будет читать его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

Текст называется "Дороги Украины".

Когда обнародуют текст

Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Общественного Культура.

Где слушать и смотреть Радиодиктант – 2023

Радиодиктант состоится 27 октября с 11:00 до 12:00 часов. Его можно слушать и смотреть на:

  • на волнах Украинского радио и Радио Культура;
  • в эфире телеканала Суспильное Культура;
  • на ютуб-канале Украинского Радио;
  • на фейсбук-страницах Суспильного.

Советы, которые помогут написать диктант лучше

  • слушайте внимательно интонацию чтеца и обращайте внимание на паузы;
  • будьте максимально сосредоточены на написании;
  • обратите внимание на изменения в правописании после 2019;
  • если сомневаетесь в том, какую букву написать в слове, подберите корневое.

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Какие книги прочитать для подготовки к радиодиктанту / Общественное

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Как состоялся Радиодиктант национального единства – 2022

  • Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября.
  • Автором текста была украинская писательница и режиссер Ирина Целик, чтецом – актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева. Текст назывался "Твой дом".
  • Украинцы писали диктант национального единства и на фронте и во время воздушной тревоги в бомбоубежищах.
  • При этом установили рекорд во время написания.
  • Радиодиктант начала команда Украинского Радио в 2000 году.
Автор: Марія Волошин