"Нужно готовиться": филолог высказалась о тексте и критике Радиодиктанта
- 27 октября украинцы писали 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства, текст которого написала писательница Евгения Кузнецова, а читала актриса Наталья Сумская.
- Основная задача Радиодиктанта заключается в объединении украинцев, считает филолог Мария Словолюб, ведь некоторые участники выразили недовольство текстом и его прочтением.
27 октября украинцы писали 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. Уже опубликовали его правильный текст.
Однако земляки после написания успели поспорить и посетовать на текст и чтеца. Языковед Мария Словолюб высказала свое мнение относительно нынешнего диктанта, рассказывает 24 Канал.
Какая главная задача Радиодиктанта?
Педагог подчеркнула: основная задача Радиодиктанта – объединить украинцев.
Действительно ли Диктант национального единства поможет вам понять, насколько вы грамотны? По моему мнению, нет. Ведь если вы ежедневно, как, например, я, не плаваете в море филологической науки, не говорите о сложноподчиненном, сложносочиненном предложении, знаки препинания, апострофы и т.д., то диктант вряд ли поможет вам быстро сориентироваться и расставить правильно знаки препинания или написать сложные слова. То есть к этому нужно готовиться. Все ли готовились? Сомнительно,
– заявила она.
Почему диктант не читают учителя?
Вторая деталь, по ее словам, – эстетическая. Написание диктанта строят вокруг эстетики, чтобы объединить всех нас вокруг Дня украинской письменности и языка. По словам Словолюб, нам показывали, как украинцы в разных городах Украины и за рубежом собирались на локациях хорошо одетые, потому что они готовились что-то делать совместно.
Поэтому и приглашают не специалистов в области украинского языка, в частности учителей, которые диктанты читают еженедельно своим ученикам, а именно актеров – то есть людей известных, которых вы знали, слышали и голоса их вам известны,
– считает она.
Потому что методика преподавания украинского языка отличается от того, как общается диктор или актер на сцене. Поэтому, убедила педагог, не нужно вокруг этого проводить дискуссии и пытаться друг друга в ложке воды утопить.
Стоит ли критиковать текст?
Относительно диктанта, как кто-то говорил, что он глупый, то это ваше субъективное впечатление, отмечает Словолюб.
По странным, по вашему мнению, слов – "між'яр'я" – так они есть в программе 5 – 6 класса, когда изучают апостроф. По лелиткам: почему вы знаете, что такое "пайетки" (россиянизм), а не знаете, что такое "лелітки"? А насчет диалектов – так украинский язык построен на базе диалекта. Вспомните Котляревского и Полтавщину,
– объяснила филолог.
Единственное, что ее смутило, так это слово "донатити".
В украинском языке нет "донатів". Если мы говорим о слове иноязычного происхождения для обозначения пожертвования, офиры, взноса, то это "донейт". Поэтому донейтити, а не донатити,
– уточнила она.
И резюмировала: украинский язык должен объединять, а не разъединять.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.