"Потрібно готуватися": філологиня висловилась про текст та критику Радіодиктанту

27 жовтня українці писали 26-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Вже опублікували його правильний текст.

Однак краяни після написання встигли посперечатися та понарікати на текст та читця. Мовознавиця Марія Словолюб висловила свою думку щодо цьогорічного диктанту, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Колоритні слова з тексту Радіодиктанту – 2025: що таке "лелітки"

Яке головне завдання Радіодиктанту?

Педагогиня наголосила: основне завдання Радіодиктанту – об'єднати українців.

Чи справді Диктант національної єдности допоможе вам збагнути, наскільки ви грамотні? На мою думку, ні. Адже якщо ви щоденно, як, наприклад, я, не плаваєте у морі філологічної науки, не говорите про складнопідрядне, складносурядне речення, розділові знаки, апострофи тощо, то диктант навряд чи допоможе вам швидко зорієнтуватися і розставити правильно розділові знаки або написати складні слова. Тобто до цього потрібно готуватися. Чи всі готувалися? Сумнівно,

– заявила вона.

Чому диктант не читають учителі?

Друга деталь, за її словами, – естетична. Написання диктанту будують навколо естетики, щоб об'єднати усіх нас навколо Дня української писемності та мови. За словами Словолюб, нам показували, як українці у різних містечках України і за кордоном збиралися на локаціях гарно вбрані, бо вони готувалися щось робити спільно.

Тому і запрошують не фахівців у галузі української мови, зокрема вчителів, які диктанти читають щотижня своїм учням, а саме акторів – тобто людей відомих, яких ви знали, чули і голоси їхні вам відомі,

– вважає вона.

Бо методика викладання української мови відрізняється від того, як спілкується диктор чи актор на сцені. Тому, переконала освітянка, не потрібно навколо цього проводити дискусії і намагатися один одного у ложці води втопити.

Дивіться також Критику Радіодиктанту – 2025 торішньою переможницею перервали в ефірі: що заявили організатори

Чи варто критикувати текст?

Щодо диктанту, як хтось казав, що він дурнуватий, то це ваше суб'єктивне враження, наголошує Словолюб.

Щодо дивних, на вашу думку, слів – між'яр'я – так вони є у програмі 5 – 6 класу, коли вивчають апостроф. Щодо леліток: чому ви знаєте, що таке "пайєтки" (росіянізм), а не знаєте, що таке "лелітки"? А щодо діалектів – так українська мова побудована на базі діалекту. Згадайте Котляревського і Полтавщину,

– пояснила філологиня.

Єдине, що її збентежило, так це слово "донатити".

В українській мові немає "донатів". Якщо ми говоримо про слово іншомовного походження на позначення пожертви, офіри, внеску, то це "донейт". Тому донейтити, а не донатити,

– уточнила вона.

І резюмувала: українська мова має об'єднувати, а не роз'єднувати.

Дивіться також Опублікували правильний текст Радіодиктанту – 2025 "Треба жити!"

Що відомо про Радіодиктант-2025?