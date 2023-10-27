В Украине провели Радиодиктант национального единства – 2023: видеотрансляция

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка, состоялся Радиодиктант национального единства 2023. Флешмоб длился с 11:00 до 12:00.

К нему присоединились миллионы украинцев как внутри нашего государства, так и за рубежом. Образование 24 рассказывает, как происходил Радиодиктант и что говорят его участники.

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Что известно о Радиодиктанте-2023

В этом году Радиодиктант впервые состоится 27 октября из-за смены календаря.

Автор текста в 2023 году – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

Текст назывался "Дороги Украины".

Видеотрансляция Радиодиктанта-2023

Украинцев при этом просили сделать фото и видео, как они пишут Радиодиктант, и опубликовать в социальных сетях с хештегом #пишеморазом.

Заметим, в прошлом году было 20 победителей.

Важно Люди, которые говорят, что язык не важен, подыгрывают врагу, – интервью с Павлом Вышебабой.

Как украинцы писали Радиодиктант-2023

Украинцы массово присоединились к флешмобу на всех континентах. Писали текст на работе, дома, в укрытии, на фронте, за границей. Что интересно, написать Радиодиктант могли даже пассажиры семи поездов Интерсити+ в пути.

Учитель украинского языка и литературы, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков, попавший в "десятку" лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize, также со своими учениками присоединился к написанию Радиодиктанта в 2023 году.

Отлично, что эта традиция жива и актуальна. Возможно, допустил 1 – 2 ошибки. Но это не самое главное – важно приобщиться к инициативе,

– подчеркнул он.

11-классник Артем говорит: текст был интересный и жизненный, средней сложности.

Когда обнародуют текст

Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспильное Культура.

Читайте Радиодиктант-2023: как будет называться текст и когда его обнародуют

Куда отправить Радиодиктант на проверку

Диктанты на проверку следует отправить по почте или на e-mail:

бумажные письма – по адресу: Киев, 01001, ул. Крещатик, 26; важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 29 октября.

можно сфотографировать или отсканировать текст и отправить его на rd@suspilne.media до 11:00 30 октября.