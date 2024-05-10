После этого украинцы в отдельный день отправляются к могилам усопших родственников, чтобы вместе с ними еще раз отпраздновать Воскресение Христово. Этот день называют, в частности, Радоница, отмечает Образование 24.

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Когда Радоница в 2024 году в Украине

Радоница приходится на девятый день после Воскресения Господня. В 2024 году большинство украинцев праздновали Пасху 5 мая, поэтому Радоница приходится в этом году на 14 мая (вторник).

Радовницу еще называют Пасхой для усопших, поскольку живые разделяют радость воскресения Христа с теми, кто умер. Заупокойные панихиды и литургии стартуют в церквях уже с воскресенья, 12 мая.

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Радовниця, проводи или гробки – как правильно на украинском

Слово "радоница" (или "радуница") происходит от слов "рід" и "радість" и означает "радостная молитва за умерших".

В народе этот день обычно называют "гробки" или "проводи" (укр.). Традиционно в этот день на кладбищах происходит служба. По приглашению родственников усопших священники подходят к могилам, молятся за тех, кто умер, освящают памятники и окропляют присутствующих святой водой.

Вторую неделю после Пасхи, которая в украинской традиции является поминальной по умершим родственникам, называют так:

Про́води;

Гробки́;

Діди́;

Могилки;

Поминальні дні;

Поминки;

Провідки;

Проводки;

Ра́довниця;

Радуниця;

Бабський Великдень.

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