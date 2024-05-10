Після цього українці в окремий день вирушають до могил покійних родичів, щоб разом із ними ще раз відсвяткувати Воскресіння Христове. Цей день називають, зокрема, Радониця, зазначає Освіта 24.

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Коли Радониця у 2024 році в Україні

Радовниця припадає на дев'ятий день після Воскресіння Господнього. У 2024 році більшість українців святкувала Великдень 5 травня, тому Гробки припадають цьогоріч на 14 травня (вівторок).

Радовницю ще називають Великоднем для покійних, оскільки живі розділяють радість воскресіння Христа з тими, хто відійшов у вічність. Заупокійні панахиди та літургії стартують у церквах вже з неділі, 12 травня.

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Радовниця, проводи чи гробки – як правильно українською

Слово "радониця" (або "радуниця") походить від слів "рід" і "радість" і означає "радісна молитва за померлих".

У народі цей день зазвичай називають гробки або проводи. Традиційно цього дня на цвинтарях відбувається служба. На запрошення родичів покійних священники підходять до могил, моляться за тих, хто помер, освячують пам'ятники й окроплюють присутніх святою водою.

Другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами, називають так:

Про́води;

Гробки́;

Діди́;

Могилки;

Поминальні дні;

Поминки;

Провідки;

Проводки;

Ра́довниця;

Радуниця;

Бабський Великдень.

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