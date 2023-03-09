Из-за ночной массированной атаки в Ровно школы тоже меняют формат обучения

Из-за ночных обстрелов по Украине 9 марта в Ровно тоже решили внести коррективы в учебный процесс в школах. На уроках будет применяться асинхронный режим.

Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк. Свое решение он объяснил ночной атакой, а также продолжительным пребыванием детей в убежищах.

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То есть школьники Ровно будут учиться онлайн, но более самостоятельно, ведь это не будут синхронные занятия с учителями. В то же время детсады в городе будут работать в обычном режиме.

Асинхронное обучение – это взаимодействие между субъектами дистанционного обучения, которое происходит с задержкой во времени. При этом используют интерактивные образовательные платформы, электронную почту, форумы, социальные сети и т.д.Фактически это режим более самостоятельного обучения, который одновременно поддерживают учителя разным доступным способом.

Добавим, что в Киеве и области также изменили работу учебных заведений 9 марта. В КМВА отметили, что после ночной атаки школы работают в дистанционном режиме. В то же время детские сады – в режиме дежурных групп.

Что известно о ночной массированной атаке

Ночью и утром 9 марта Россия осуществила массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов. Звуки взрывов раздались в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове, Хмельницком, Винницкой и других населенных пунктах.

Только в Харьковской области было зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть двое пострадавших, попадание в гражданский объект.

В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Сейчас там разбирают завалы, под которыми могут находиться еще люди. По состоянию на 9:20 утра известно, что число погибших в результате возросло до пяти.

Всего в течение вражеской атаки произошел 81 пуск ракет. Из них: 28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555, 20 пусков – ракет "Калибр", 6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22, 6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал", 8 пусков – управляемых авиационных ракет. Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных дронов "Shahed".

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал обстрелы Украины, заявив, что целью российских ударов была энергетическая инфраструктура.